Dictan tres meses de prisión preventiva a hombre que mató su pareja en Gualey

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de José Ramón Montero, imputado por provocar la muerte de su pareja sentimental, Rosmery Sosa Rodríguez, la madrugada del 2 de enero de 2026, en el sector Gualey, del Distrito Nacional.

El hombre cumplirá la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, según lo dispuesto por el juez Rigoberto Sena.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho ocurrió en la residencia que ambos compartían, cuando luego de que se produjera una discusión entre ambos, Montero agredió con un arma blanca a Sosa Rodríguez, perdió la vida como consecuencia de las heridas ocasionadas por el hoy imputado.

Como parte de las labores investigativas realizadas por agentes de la Policía Nacional adscritos al Departamento de Crímenes y Delitos Contra las Personas (Homicidios), fue recuperada en la escena del crimen un arma blanca, la cual fue debidamente colectada e incorporada como evidencia al proceso.

Luego de ocurrido el hecho, el imputado quedó bajo arresto, al presentarse de manera voluntariamente en el Palacio de la Policía Nacional.

El Ministerio Público otorgó al presente caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 83 y 86 de la Ley núm. 631-16, sobre el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados.