Murió Juan Manuel Guerrero, destacado abogado y docente universitario

Reconocidos abogados del país reaccionaron este miércoles al fallecimiento de Juan Manuel Guerrero, quien además de ser un catedrático, ocupó diversos puestos en el Poder Judicial.

Uno de los primeros en manifestar su pesar fue el abogado constitucionalista Nassef Perdomo, describiendo a Manuel Guerrero como “una de las mentes más brillantes del Derecho, un abogado completo, un profesional trabajador, un amigo solidario y un hombre bueno”.

¿Quién fue Juan Manuel Guerrero?

Manuel Guerrero fue licenciado en derecho, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Posteriormente se capacitó en maestrías especificadas en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), al igual que en Derecho Administrativo por la Universidad del País Vasco y de Salamanca (USAL).

Además, participó en un postgrado en Derecho Público impartido por las universidades San Pablo Ceu, Castilla-La Mancha y Salamanca, situadas en España.

Sus conocmientos le permitieron ser profesor de Derecho Administrativo de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y en la PUCMM, siendo el coordinador de la Maestría de Derecho Administrativo de la PUCMM.

Asimismo, fue Procurador Fiscal-Adjunto del Distrito Nacional; Ex juez Presidente de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional. Momentos antes de su muerte, fungía como socio fundador de la firma de abogados Fermín & Guerrero.

"la muerte fue injusta"

“Me acabo de enterar de que falleció el jurista excepcional y noble amigo Juan Ml. Guerrero. Que sepa la muerte que su acción fue extemporánea e injusta”, expresó el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, en una publicación realizada en su cuenta de la red social X.

La partida del jurista Manuel Guerrero coincide precisamente con la celebración del Día de la Virgen de la Altagracia, a quien, según aseguran sus compañeros, le entregaba su devoción y fe.

Así lo expresó el también abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats al destacar las cualidades que le hacían ser humano, un buen ser humano.

“Partió a mejor vida Juan Manuel Guerrero, querido amigo, gran jurista, doctrinario y docente, magistrado de reconocida trayectoria, excelente abogado a tiempo completo, peso pesado y multitarea, hombre bueno, leal, tolerante, honesto, solidario y de firmes convicciones humanistas, democráticas y liberales”, manifestó.

Jorge Prats deploró el impacto que tendrá la ausencia de Manuel Guerrero en sus familiares y amigos.

“Cuánta falta nos hará su sabiduría ilustre y campechana a la vez, ese fino sentido del humor y ese magistral manejo de la palabra, la cátedra universitaria y la retórica forense. Bromeando decías, ´´oro para tener fe´´, pero todos sabíamos de tu inmensa fe y de tu devoción por nuestra Virgen de la Altagracia, en cuyo día te nos has ido a los brazos del Señor, para reposar en la paz de su santo seno”, dijo.

A pesar de conocer esta lamentable noticia, Prats aseguró que nunca olvidará el legado del extinto abogado y maestro Manuel Guerrero.

“¡Allá nos vemos pronto o tarde, querido hermano y compañero de grandes jornadas, pero mientras tanto estarás siempre aquí con nosotros, tus amigos, colegas y alumnos que te quieren, siguen y admiran y conservarán fielmente tu gran legado! Aunque, confieso, como el poeta, que ya nada puede volver a ser como antes, que nuestro mundo no será igual sin ti. Descansa en paz”, declaró.

30 años impartiendo clases

El 2 de julio de 2024, el abogado Manuel Guerrero fue reconocido por la Escuela de Derecho en la PUCMM. En ese acto, una de las principales acciones consistía en la realización de un conversatorio en el cual un grupo de estudiantes se reunieron para expresar los "valiosos aportes realizado por el estimado profesor desde las aulas".

El director de esa facultad, Héctor Alies, destacó que el proceso de aprendizaje utilizado por Manuel Guerrero durante más de 30 años era una muestra de "que se puede transmitir conocimiento sin aburrir".

“A pesar de sus compromisos familiares y profesionales, ha mantenido una actividad docente ininterrumpida por más de tres décadas en esta alta casa de estudios. No sabe decir que no,” añadió.