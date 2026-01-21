Hombre hiere de bala a su pareja en La Vega y es buscado por la Policía Nacional

La Policía Nacional informó que busca a José Alfredo Caspois de la Rosa, señalado como el presunto responsable de herir con arma de fuego a su pareja sentimental, durante un hecho ocurrido la madrugada del 19 de enero de 2026, en la ciudad de La Vega.

De acuerdo con el informe preliminar, el incidente se produjo tras una discusión de carácter pasional.

La víctima es Arleni Morelia Jiménez Cayetano, de 28 años de edad, quien resultó con heridas por proyectil de arma de fuego. La mujer recibe atenciones médicas en un centro de salud, donde se mantiene bajo observación.

“Miembros de la Subdirección Regional de Investigación Criminal (Dicrim), junto a técnicos de la Policía Científica, realizaron el levantamiento correspondiente en la escena y continúan con las investigaciones de lugar, así como con las labores de localización del señalado, para ponerlo a disposición del Ministerio Público, conforme a lo establecido por la ley”, dijo la Policía Nacional en nota de prensa.

La Policía Nacional exhortó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades, ofreciendo cualquier información que contribuya a la ubicación del implicado, a través de los canales oficiales.