Faride afirma que en República Dominicana no existen redes de tráfico de órganos

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró este lunes que en República Dominicana no existen evidencias de redes dedicadas al tráfico de órganos.

“Hasta el momento nosotros no tenemos constatado de que exista una red con herramientas que permita que este tipo de cosas ocurran en territorio nacional”, dijo Raful.

En rueda de prensa en el Palacio de la Policía Nacional, la funcionaria llamó a tratar el tema con cuidado para no generar “falsas alarmas” en la población.

“Con el tema del tráfico tenemos que ser un poco delicados”, dijo Raful, al ser cuestionada sobre el tema, en un contexto marcado por recientes casos de desapariciones de niños en el país.

La ministra señaló a periodistas que hablar de tráfico de órganos implica conocer procesos médicos complejos que no pueden ser ejecutados por cualquier persona.

“Consultar a médicos es apropiado para que expliquen la complejidad cuando se requiere un trasplante de órganos y lo que se necesitan y las herramientas. No es algo sencillo. Eso no le puede aplicar cualquier persona”, afirmó.

“Pero lo bueno es que un médico lo diga y explique la complejidad para trasplantar un órgano, la compatibilidad con el cuerpo que se va a trasplantar, la cadena que se requiera de protección de ese órgano hasta llegar a un quirófano”, añadió.

Raful advirtió sobre el riesgo de difundir versiones sin fundamentos, que podrían inquietar a la población.

“Es injusto y es una falta de respeto a la ciudadanía dominicana, a las propias autoridades que hacemos un esfuerzo permanente para prevenir y para poder lograr perseguir los delitos”, indicó.

La ministra habló con los medios luego de celebrarse la reunión de seguridad ciudadana encabezada por el presidente Luis Abinader en el Palacio de la Policía Nacional.

El tema surge en medio de la preocupación social por casos de desapariciones, como el de Roldany Calderón, un niño de tres años desaparecido hace 9 meses y 15 días en Jarabacoa, y el de la niña Brianna Genao, también de tres años, desaparecida hace 19 días en Puerto Plata.