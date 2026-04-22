Haití gradúa a 339 soldados para reforzar la lucha contra las bandas armadas

Un grupo de 339 soldados haitianos se graduó este martes en una base militar en Puerto Príncipe con el propósito de sumarse a otros militares que combaten a las bandas armadas, que han sumido al país caribeño en la violencia en medio de un recrudecimiento de los ataques.

"¡Nos dan poder para aplastar a los bandidos! ¡Los atacaremos!", cantaban los soldados de la promoción mientras marchaban a paso militar.

Durante la graduación el sonido de intensos disparos de fondo recordaba a los nuevos soldados su misión.

Estos nuevos miembros de las Fuerzas Armadas han prestado juramento de lealtad, comprometiéndose a respetar la Constitución y a "servir y defender" a la nación.

Formados por instructores y monitores experimentados, estos reclutas han seguido un riguroso programa de formación básica, que también contempla el respeto de los derechos humanos, la igualdad de género y la protección civil, afirmó el Ministerio de Defensa haitiano en su página de Facebook.

Las autoridades militares pretenden reforzar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas de Haití aumentando sus efectivos y su nivel de especialización, agregó el comunicado. Prevén que se incorporen 1.200 soldados en los próximos días, apoyados por la próxima apertura en el país de tres oficinas de reclutamiento.

La violencia no se detiene

La Policía Nacional de Haití (PNH) también anunció que abatió al menos a 10 presuntos miembros de las bandas de la coalición Viv Ansanm, que han vuelto a invadir la localidad de Seguin, situada en la comuna de Marigot, en el departamento del Sur, una comuna que había permanecido libre del control de las bandas armadas.

"Las unidades especializadas de la PNH han repelido con éxito un ataque armado de las bandas terroristas", se lee en este comunicado, en el que informaron que la situación está bajo control y se recuperaron tres armas.

La PNH aseguró que, tras la operación, se mantienen en la zona para impedir represalias.

Mientras tanto, en la Plaine du Cul de Sac, a la entrada norte de Puerto Príncipe, dos coaliciones de grupos armados continúan enfrentados por el control territorial, lo que ha obligado a cientos de personas a huir de esta zona muy poblada.

La compañía de licores Rhum Barbancourt, que opera en el lugar, ha informado este martes en un comunicado sobre las consecuencias de estos enfrentamientos entre bandas rivales que tienen lugar cerca de su destilería.

"Se han incendiado varias parcelas de caña de azúcar. Por el momento, ni la producción ni las infraestructuras se han visto afectadas. Seguimos de cerca la evolución de la situación de seguridad día a día", dijo la firma.

Mientras, la organización Collectif Défenseurs Plus exigió a las autoridades que asuman sus responsabilidades ante la violencia a la que está expuesta la población civil.

"Esta situación insostenible agrava aún más la crisis humanitaria y aumenta el número de personas desplazadas en el país", dijo la ONG, que pidió la protección inmediata de la población civil y una rápida asistencia humanitaria para los desplazados.