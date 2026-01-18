PLD ante advertencia del TSE: “La realidad obliga a ser más flexibles”

La tarde del jueves, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Pascual Camacho, advirtió a las organizaciones políticas que no pueden adelantar las etapas de los procesos electorales ni posicionar aspirantes de manera anticipada, ya que esto quebranta la democracia interna y la equidad entre los competidores.

A raíz de esas declaraciones, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quienes en este 2026 planean “identificar una figura que unifique al PLD de cara a las presidenciales del 2028”, indicaron que aunque se mantendrán apegados a la ley, tanto el TSE como la Junta Central Electoral (JCE) tienen que “entender que la realidad obliga a ser más flexibles”.

Mediante un comunicado enviado por equipo de prensa del partido opositor, en donde se recogen declaraciones de Melanio Paredes y Rubén Bichara, el PLD manifestó que “que la realidad actual obliga a cierta flexibilidad en la escogencia de los aspirantes a candidaturas quienes competirán en las elecciones del 2028”.

“Como respetuoso de la Ley el PLD nunca infligirá la normativa electoral establecida en el país, aunque aclaramos que los partidos políticos tiene la facultad interna de tomar sus decisiones con relación a organizar sus actividades y escoger sus aspirantes a candidaturas para ser oficializados en el plazo que la Ley indica”, explicó Bichara, al tiempo que reiteró que los partidos están facultados, también por leyes, para ponderar, revisar, realizar sus procesos internos en los plazos legales establecidos.

De su lado, Paredes razonó que la realidad política actual está obligando a los partidos políticos a escoger sus aspirantes antes de 2027.

“En el caso del PLD y del propio Partido Revolucionario Moderno (PRM) tienen, que de alguna manera, mostrar sus aspirantes. Y tendrán que hacerlo el año en curso”, respondió Paredes, añadiendo que los órganos electorales deben de “reconocer la realidad política actual”.

Desde finales de 2024 e inicios del 2025, la dirigencia del expartido oficialista ha señalado que lo mejor para esa organización política es decidir cuál será su figura presidencial antes de finalizar el 2026, para de esa manera comenzar a promoverla entre sus bases partidarias; esos planes fueron pausados luego de que el TSE emitiera una sentencia en donde se anuló el numeral 3 del acta número 3 del Comité Político del PLD que dispone los “Acuerdos Discusión sobre el Mecanismo y la Fecha para seleccionar un aspirante a Precandidato o Precandidata Presidencial”, tras fallar la decisión del fondo de la impugnación interpuesta por Eleuterio Abad Santos.

Durante el mes de diciembre del pasado año, Andrés Navarro, miembro de la comisión encargada de trabajar el Protocolo de Aspirantes Presidenciales, manifestó a LISTÍN DIARIO, que el proceso que están preparando es para “identificar una figura que unifique al PLD de cara a las presidenciales del 2028”.

“El proceso que estamos llevando ahora se está haciendo de una manera que nos permita cumplir con los mandatos de ley, de la ley electoral y del marco jurídico en materia electoral del partido. Por eso date cuenta que de lo que estamos hablando es un proceso interno que no afecte el ambiente social, muy por el contrario, vamos a beber de ese ambiente social, pero sí ir definiendo y poniéndonos de acuerdo en la determinación de qué figura está mejor posicionada y garantiza la unificación del partido de cara a las elecciones presidenciales. Esa es la ruta que estamos llevando”, fue lo explicado por Navarro.

Hasta el momento el PLD ha reconocido de manera oficial a cuatro aspirantes a ocupar esa candidatura presidencial; Francisco Javier García, quien fue el primero en hacer públicas sus intenciones; Abel Martínez, quien apenas sacó sobre el 10% al encabezar la propuesta peledeista de 2024; Francisco Domínguez Brito y el exsecretario general del partido, Charlie Mariotti.

A esos cuatro se espera que se sume el excandidato presidencial, Gonzalo Castillo.

Se recuerda que ya en 2022, el PLD realizó un proceso similar al cual denominaron como “consulta popular”; el mismo constaba de una elección en donde los peledeistas votaban por el aspirante presidencial que más le convenía en el momento; la medida fue criticada por múltiples partidos y la propia JCE, sin embargo los morados siempre insistieron en que no se encontraban eligiendo a “un candidato presidencial” y que todavía otra persona se podía inscribir como precandidato para octubre del 2023, fecha valida por las leyes electorales para oficializar la propuesta presidencial.

Abel Martínez fue el escogido en ese proceso de consultas y en octubre del 2023, sin oposición alguna, fue oficializado como el candidato presidencial del PLD.