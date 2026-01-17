Ministerio de Trabajo recuerda que este miércoles 21 de enero es feriado y no se cambia

El Ministerio de Trabajo recordó a empleadores y trabajadores de la República Dominicana, que el miércoles 21 de enero, "Día de Nuestra Señora de la Altagracia", no es laborable.

A través de un documento de prensa, la institución recalcó que ese día es feriado y no se cambia.

Asimismo, agregó que, el sector trabajador debe reintegrarse a sus labores cotidianas el jueves 22 del mismo mes, dando cumplimiento a la Ley 139-97.

En el comunicado indicó que la celebración de esta fecha deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país.