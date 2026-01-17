Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
La República

Ministerio de Trabajo recuerda que este miércoles 21 de enero es feriado y no se cambia

El sector trabajador debe reintegrarse a sus labores cotidianas el jueves 22 del mismo mes, dando cumplimiento a la Ley 139-97.

La virgen es una figura fundamental para la historia y la cultura de la República Dominicana.

La virgen es una figura fundamental para la historia y la cultura de la República Dominicana.MNHG

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

El Ministerio de Trabajo recordó a empleadores y trabajadores de la República Dominicana, que el miércoles 21 de enero, "Día de Nuestra Señora de la Altagracia", no es laborable.

A través de un documento de prensa, la institución recalcó que ese día es feriado y no se cambia.

Asimismo, agregó que, el sector trabajador debe reintegrarse a sus labores cotidianas el jueves 22 del mismo mes, dando cumplimiento a la Ley 139-97.

En el comunicado indicó que la celebración de esta fecha deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país.

Avatar Redacción Listín Diario

Redacción Listín Diario

Ver más

Tags relacionados