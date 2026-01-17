Distribución de cocaína y lavado de activo: los cargos que enfrenta Ethian Vásquez en Puerto Rico

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que Esteffani José Vásquez Amarante, también conocido como “Ethian”, conspiró para la distribución de cinco kilogramos de cocaína, con la intención, conocimiento y sospecha de que sería importada hacia Estados Unidos, desde 2021.

Vásquez Amarante, quien fue extraditado hacia San Juan, Puerto Rico el pasado miércoles 14 de enero, también es acusado de lavar dinero proveniente del narcotráfico desde el 17 de marzo de 2021, dirigiendo junto a otra persona la entrega de aproximadamente $400,000 dólares producto del narcotráfico.

Esta suma de dinero fue entregada a una persona en Puerto Rico, quien convirtió esas ganancias de la droga en criptomonedas.

“El 24 de marzo de 2021, Vásquez Amarante y otro cómplice ordenaron la entrega de aproximadamente $2,000,000 en dólares estadounidenses o ganancias del narcotráfico a una persona en San Juan, Puerto Rico, quien convirtió dichas ganancias en criptomonedas”, precisa.

Agrega que 20 días más tarde, el 14 de abril del mismo año, una persona bajo instrucciones de Ethian Vásquez intentó entregar $2,200,000 de dólares, resultado de ganancias del narcotráfico a la persona que previamente había convertido ganancias en criptomonedas.

Vásquez fue acusado por el gobierno estadounidense el 7 de septiembre de 2023, cuando un gran jurado emitió una acusación formal sustitutiva en su contra por distribución internacional de cocaína y conspiración para cometer lavado de dinero derivado de una actividad ilícita específica: el narcotráfico.

Según la acusación, facilitó el narcotráfico y lavado de activo entre La Romana y Puerto Rico, a través de la moneda electrónica, criptomonedas.

Extradición

La extradición del acusado ocurre a casi dos meses de que el presidente Luis Abinader firmara su entrega el 26 de noviembre pasado, para que enfrente los cargos que se le imputa internacionalmente.

Si es encontrado culpable de lo imputado, el encartado podría enfrentar una sentencia mínima de 10 años y hasta cadena perpetua por los tráficos de drogas y una sentencia de hasta 20 años de prisión, por el cargo de lavado de dinero.