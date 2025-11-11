Acusación: Exesposo de diputada Jacqueline Fernández le vendió drogas a un federal en el 2021

Esteffany José Vásquez Amaranta (Ethian), exesposo de la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Jacqueline Fernández, está siendo reclamado en extradición por una corte de Puerto Rico.

Según la petición de extradición, el imputado supuestamente vendió estupefacientes a un federal estadounidense en el año 2021.

Este martes, la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia conoce la solicitud de medida de coerción contra el imputado, consistente en prisión preventiva, a solicitud del departamento de extradición de la Procuraduría General de la República (PGR).

Luego que la Suprema dicte la medida de coerción, se fijara la audiencia para el conocimiento de solicitud de extradición.

La diputada Jacqueline Fernández se desligó del proceso judicial contra Vásquez, su expareja, detenido por su supuesta vinculación a un caso de narcotráfico.

La legisladora dijo que ambos se encuentran separados de hecho y tomaron cominos distintos, por lo que no mantienen vínculo de convivencia ni responsabilidades comunes en su vida personal.

La legisladora dijo que las circunstancias que involucran a Vásquez al narcotráfico son exclusivamente de su responsabilidad individual.

"Expresa su total respeto al debido proceso, a las investigaciones correspondientes y a las autoridades competentes, quienes son las llamadas a esclarecer los hechos y determinar cualquier consecuencia conforme a la ley", dice un comunicado enviado a su nombre