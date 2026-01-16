Alcaldía dice Parque Núñez de Cáceres será entregado en el mes de octubre

La Alcaldía del Distrito Nacional manifestó que el “remozado” Parque Ambiental Núñez de Cáceres será entregado durante el “mes de octubre del 2026”.

A través de una comunicación dirigida al director de este diario, Miguel Franjul, la secretaria general del cabildo de la capital dominicana, Elizabeth Mateo, indicó que el cronograma de trabajo del Parque Núñez de Cáceres se desarrolla dentro de los “plazos establecidos”.

“Sirva la presente para informarle que a partir del primer palazo de inicio de obra el 8 de diciembre, se procedió, en primer lugar, a cercar el área para garantizar la seguridad adecuada para los ciudadanos del entorno. De inmediato, se iniciaron los trabajos de limpieza profunda, poda intensiva y disposición final de chatarra encontrada en el interior del parque”, manifestó Mateo a través de la misiva.

La semana pasada, el LISTÍN DIARIO reseñó que el área de recreación no “muestra avances y se encuentra sin movimiento de obreros”; Mateo señaló una vez se terminen con los trabajos de limpieza, los ingenieros y arquitectos entraran en marcha con la etapa de construcción.

“Todas las obras, parques y plazas que hemos realizado, de las cuales entregamos a la ciudadanía 210 espacios a la fecha, cuentan con un cronograma de trabajo que se cumple cabalmente y este no es la excepción: iniciamos poniendo orden, limpiando el área, desocupando el espacio público que se intervendrá y realizando un análisis del arbolado, así como la poda correspondiente”, exclamó la secretaria general, en representación de la alcaldesa, Carolina Mejía.