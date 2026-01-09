Parque Núñez de Cáceres está cerrado y sin movimiento de obreros

A un mes del primer palazo que dejó iniciados los trabajos de remozamiento del Parque Ambiental Núñez de Cáceres de la capital, el área de recreación no muestra avances y se encuentra sin movimiento de obreros.

Silencio, soledad y hojas de zinc que imposibilitan el acceso al parque es lo que se ve desde las afueras, pese a la promesa de la apertura de trabajos para el remozamiento a partir del pasado 8 de diciembre.

La estructura, según informan algunas personas de los alrededores, se encuentra cerrada y sin personal trabajando.

En la semana después de la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) y el Banco Popular dar el primer palazo, se inició el cierre del lugar para así impulsar la remodelación.

Sin embargo, después de cerrado el lugar de recreación, no se ha visto evolución de mejora en la infraestructura ni las nuevas áreas que anunció la directora de Innovación y Proyectos Especiales de la ADN, Yolanda de la Rosa, quien garantizó la culminación de los trabajos en 10 meses.

Al mismo tiempo varios conductores de motocicletas dedicados a transportar pasajeros y otros a llevar servicios de comida a diferentes ubicaciones por las plataformas Uber easts y Pedidos Ya, alegaron que el parque está cerrado desde la segunda semana de diciembre.

Los motoconchistas que antes tenían su punto de encuentro dentro del parque, ahora deben quedarse en las aceras y estacionar sus vehículos en algunas esquinas de la calle, mientras reciben sus servicios para no obstaculizar el desplazamiento de los demás vehículos que utilizan la misma vía para movilizarse.

Tal es el caso de Raúl Reyes, quien reparte servicios de comida a través de Pedidos Ya. Explicó que antes del cierre del parque podía sentarse en algunos de los bancos que hay dentro. Sin embargo, ahora tiene que estar encima del motor y en una esquinita de las aceras para no molestar a los demás choferes.

“Terminan de cerrar antes del 22 de diciembre y después de ahí más nunca han vuelto a trabajar ahí”, fueron las palabras de uno de los moto Ubers que se encontraban en las aceras frente al parque y quien comparte la idea de que si las cosas siguen paralizadas, todavía en 2027 no habrán terminado esos trabajos.

Asimismo, Lino José Jiménez , vicepresidente del gremio “Los 300 uber”, aseguró que varias personas se han quejado debido a que el grupo de motoristas se ha visto en la obligación de crear su punto de encuentro en las aceras, lo que ha creado dificultad en el desplazamiento de vehículos y peatones.

Vecinos y motoconchistas abogan por la reactivación de los trabajos.RAÚL ASENCIO/LD

“A veces son muchos motores y aunque queramos parquearnos bien como quiera vamos a estar en el medio, muchas personas se han parado y nos han llamado la atención” explicó Jiménez, aunque aclaró que quienes se quejan no lo hacen de forma agresiva.

Dijo que los vecinos entienden la situación y de que se han visto en la necesidad de quedarse ahí mientras terminen la remodelación del parque.

La Alcaldía del Distrito Nacional y ejecutivos del Banco Popular dieron el primer palazo para dejar iniciados los trabajos de reconstrucción del parque en diciembre pasado, cuando informaron que el remozamiento tendrá una inversión de entre RD$75 y RD$100 millones.

Además, indicaron que la transformación tendrá una intervención que contempla la renovación de unos 18,000 metros en una de las principales vías del Distrito Nacional.