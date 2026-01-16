Abinader designa a Edgar Torres como nuevo subconsultor jurídico

El presidente Luis Abinader designó al abogado Edgar Torres Reynoso como el nuevo subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo.

La información fue ofrecida por el consultor jurídico, Jorge Subero Isa, en su cuenta de X, al tiempo que indicó que la designación se encuentra contenida en el decreto 11-26.

"Con gran satisfacción anuncio que mediante decreto 11-26 el presidente de la República, Luis Abinader, designó al Lic. Edgar Torres Reynoso como subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, el cual fue juramentado por el consultor", manifestó Subero Isa.

Torres es abogado, consultor y docente con más de 17 años de experiencia.

"Agradecido de la oportunidad y la confianza depositada en mí para llevar a cabo tan importantes labores. Haré mi mayor esfuerzo", exclamó Torres a través de la misma red social.

El jurista formaba parte del grupo de consultores de la firma jurídica de Jorge Subero Isa.