“FURIA”: el primer vehículo militar blindado ensamblado en RD

El Gobierno presentó este jueves el primer vehículo militar blindado que será utilizado para reforzar la seguridad nacional, especialmente en la frontera con Haití.

El vehículo, denominado “FURIA” (Fuerza Unificada de Respuesta Inmediata Armada), se ensambla en la industria militar dominicana, por técnicos del país. Esta institución está ubicada en la provincia de San Cristóbal.

En este lugar fue presentado el vehículo todoterreno, que salió al público entre una densa nube de humo blanco, ante la mirada del presidente Luis Abinader.

Estos vehículos “contribuyen en todo el aspecto de seguridad en términos generales, para la frontera y también fortalece mucho la capacidad de respuesta en nuestras Fuerzas Armadas”, dijo el mandatario.

Abinader informó que actualmente el país cuenta con 39 vehículos militares blindados, sin especificar los tipos de modelos. En el caso del FURIA, hay 20 unidades más en proceso de ensamblaje, detalló.

El presidente subrayó que el diseño es completamente dominicano, aunque incorpora “las mejores prácticas de otros países”, que tampoco especificó.

Abinader reveló que al menos cuatro países de América Latina han mostrado interés en adquirir este tipo de vehículo, aunque no mencionó los nombres por el momento.

“En su momento se les dirá (cuáles son los países). Se está negociando”, dijo el mandatario.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, explicó que los técnicos que trabajan en el proyecto han sido capacitados en instituciones como el ITLA y Loyola, con apoyo de asesoría internacional.

“Tenemos los mejores técnicos de las Fuerzas Armadas”, aseguró.

Costo del vehículo

En cuanto a los costos, Onofre dijo que estos vehículos tiene un precio aproximado de US$400,000 en el mercado internacional.

El ensamblaje local permite reducir ese costo en cerca de un 50 %, lo que representa un ahorro importante para el Estado, subrayó el ministro.

También se anunció que la industria militar dominicana ampliará su línea de producción con nuevos modelos. Entre ellos figuran el VBD-2, con capacidad para nueve soldados, y el VBD-3, con espacio para veintidós efectivos.

El ministro de Defensa indicó que los materiales utilizados provienen tanto de producción nacional como de países de Europa y Estados Unidos.

Seguridad a gran escala

“Con estos vehículos ahora las fuerzas terrestres de la nación van a estar más protegida para realizar las operaciones de patrullaje y de vigilancia. No solamente la zona fronteriza, sino en todo el territorio nacional”, dijo.

“También podemos fortalecer las operaciones policiales para que nuestros policías también vayan de manera más segura a cumplir con su misión”, añadió.

Sobre el blindaje, explicó que los cristales tienen un grosor aproximado de dos pulgadas, compuestos por múltiples capas de protección.

Características del FURIA

El FURIA corresponde al primer modelo VBD-1 (Vehículo Blindado Dominicano). Está diseñado para atender las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras instituciones de seguridad del Estado.

El VBD-1 es un vehículo todoterreno con capacidad para 11 soldados, ensamblado sobre un chasis Ford Super Duty F-250.

Cuenta con blindaje nivel 3 en toda su estructura, acero balístico de alta resistencia y vidrios capaces de repeler municiones de hasta calibre 7.62 mm.

Entre sus principales características se incluyen llantas runflat, que permiten seguir en movimiento aun con impactos o pérdida total de presión; suspensión reforzada para altas cargas; torreta giratoria de 360 grados para ametralladoras o lanzagranadas; cámaras de vigilancia perimetral; faros robóticos; sistema GPS; aire acondicionado y otras facilidades tácticas.