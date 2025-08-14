Industria Militar ponen en funcionamiento las primeras ambulancias ensambladas en esa instalación

Cuatro meses y doce días después de la inauguración de la moderna planta de ensamblaje de vehículos de la Industria Militar Dominicana, el Ministerio de Defensa hizo entrega de la primera partida de ambulancias producidas en esas instalaciones.

Con esto, destaca el organismo, se marca un hito en la autosuficiencia tecnológica y productiva del país.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, quien entregó 26 ambulancias ensambladas en la planta inaugurada el pasado 1 de mayo.

Recibieron las unidades, el director del hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas, los comandantes generales del Ejército de la Armada y de la Fuerza Aérea, así como el director del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, coronel Randolfo Rijo Gómez, ERD.

Según se detalló, de esta primera producción, 20 ambulancias serán integradas al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1; dos al Ejército de la República Dominicana; dos a la Fuerza Aérea; una a la Armada de República Dominicana y una al Hospital Docente Central de las Fuerzas Armadas.

Durante su intervención, el ministro Fernández Onofre destacó que este logro es fruto del esfuerzo conjunto de técnicos, ingenieros y obreros militares, demostrando que en el país existe el talento y la capacidad para producir con altos estándares de calidad.

Resaltó que la entrega de estas unidades responde a la visión de Estado del presidente constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que apuesta por la innovación, la eficiencia y el servicio a la nación.

“Este momento no es solo la entrega de ambulancias; es un símbolo de lo que podemos lograr cuando unimos voluntades, invertimos en nuestras capacidades y creemos en el talento dominicano”, afirmó el ministro.

Asimismo, el coronel Randolfo Rijo Gómez, director del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, expresó que esta entrega es fruto de una alianza estratégica que “fortalece la capacidad de respuesta del país, reduce costos y agiliza los tiempos de adquisición, garantizando que más ciudadanos reciban atención oportuna y de calidad ante cualquier emergencia”.

El ministro concluyó señalando que cada una de estas ambulancias representa un estandarte de esperanza, rapidez en la respuesta, calidad en el servicio y compromiso con la vida, reiterando que las Fuerzas Armadas seguirán aportando decididamente al desarrollo nacional.

El ministro de Defensa destacó que la Industria Militar Dominicana, creada para fortalecer la capacidad de producción de equipos y vehículos especializados, se consolida con este proyecto como un pilar para la independencia tecnológica y el fortalecimiento de la infraestructura estratégica nacional, asegurando que la seguridad y el bienestar de los ciudadanos se mantengan como prioridad de Estado.