Brianna Genao

Autoridades continúan la búsqueda de la niña Brianna Genao

“Podemos decir que se han redoblado los esfuerzos con la integración de los técnicos del FBI”, declaró Pesqueira.

El coronel Diego Pesqueira, portavoz de la Policía Nacional, visitó ayer la zona donde desapareció la niña Brianna Genao. El oficial acudió junto a miembros de tarea conjunta de búsqueda de la menor.

Miembros de la Policía Nacional, Defensa Civil y más autoridades continúan la búsqueda de la niña  Brianna Genao.Onelio Domínguez

Hensy MartínezPuerto Plata, RD. 

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, dijo que la búsqueda de la niña Brianna Genao González se mantiene con el mismo empeño que desde el primer día y que, además, los esfuerzos han sido redoblados.

“Podemos decir que se han redoblado los esfuerzos con la integración de los técnicos del FBI”, declaró Pesqueira, quien destacó el trabajo conjunto encabezado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, junto a las distintas autoridades que participan en el operativo.

Asimismo, informó que las labores continúan desarrollándose con normalidad, pese a que el día de ayer uno de los integrantes de los cuerpos de búsqueda presentó una situación de salud.

“Tenemos conocimiento de que un miembro del personal que integra la búsqueda tuvo un inconveniente de salud, fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado a un centro de salud para su seguimiento”, explicó el vocero, aclarando que en ningún momento se afirmó que se tratara de un miembro del FBI.

Pesqueira concluyó señalando que cualquier información adicional, sobre las personas que están siendo entrevistadas sobre este caso, corresponde al Ministerio Público.

Se recuerda que la menor fue vista por última vez el 31 de diciembre de 2025. 

