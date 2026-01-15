Pausan búsqueda de Brianna tras accidente de un agente del FBI

Las labores de búsqueda de la menor de tres años Brianna Genao Rosario fueron suspendidas de manera temporal ayer por los agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), luego de que uno de sus miembros resultara lesionado durante el operativo que se desarrolla en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

La información fue confirmada por el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, quien explicó que el agente del FBI sufrió una caída mientras participaba en las labores de rastreo, lo que obligó a detener momentáneamente el operativo por razones de seguridad.

Pesqueira indicó que el miembro del FBI recibió atenciones médicas en el lugar y posteriormente fue trasladado en una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 a un centro de salud, donde se le brinda la asistencia correspondiente, destacando que su condición fue atendida de manera oportuna.

El portavoz policial señaló además que la suspensión de la búsqueda no implica el cierre definitivo del operativo, sino una pausa preventiva, mientras se evalúan las condiciones del terreno y se garantiza la seguridad de los equipos que participan en la localización de la menor.

Tras el incidente, se observó la salida del área de búsqueda de varios vehículos oficiales, incluyendo el del procurador adjunto Wilson Camacho, quien se encontraba supervisando el operativo junto a otras autoridades nacionales e internacionales.

Brianna Genao Rosario fue reportada como desaparecida el pasado 31 de diciembre, lo que ha generado un amplio despliegue de búsqueda por aire y tierra, con la participación de organismos de socorro, fuerzas de seguridad del Estado y el apoyo de agencias internacionales.

Pesqueira reiteró que las autoridades continúan trabajando de manera coordinada y que cualquier información oficial sobre la reanudación de las labores será comunicada oportunamente a la ciudadanía por los canales correspondientes.

El caso sigue provocando profunda preocupación en la comunidad de Imbert y zonas aledañas, cuyos residentes permanecen en vilo ante la incertidumbre que rodea el paradero de la menor.

caso del niño roldany calderón

A 290 días de la desaparición del niño Roldany Calderón, sus padres, Efraín Calderón y Carolina Vargas, acudieron este martes a la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, donde un equipo del FBI se integró a las labores de búsqueda de la menor Brianna Genao, con la esperanza de que la intervención internacional también contribuya a esclarecer el caso de su hijo.

Los familiares del menor manifestaron su anhelo de que Brianna localizada con vida, al tiempo que reclamaron respuestas sobre la desaparición de Roldany Calderón, un caso que, según denunciaron, permanece sin avances significativos tras casi diez meses de investigación.

“Estamos aquí porque queremos que este caso se resuelva, pero también porque entendemos que las autoridades, hasta este momento, no nos han dicho nada sobre nuestro caso”, expresó Efraín Calderón, al señalar que durante los 290 días transcurridos no ha recibido información concreta sobre el proceso investigativo.