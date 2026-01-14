Padres de Roldany Calderón acuden al lugar donde se busca a Brianna y solicitan la ayuda del FBI

Los padres del niño Roldany Calderón, el niño de tres años desaparecido hace 9 meses y 15 días, se apersonaron al área de búsqueda de Brianna Genao, donde agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) brindan refuerzos desde la mañana de este miércoles.

En el lugar aseguraron ante los medios que están ahí en búsqueda de ayuda para que se resuelva el caso de su hijo, que según el padre, Efraín Calderón, no ha tenido ningún avance, exigiendo a las autoridades que pongan a su disposición al FBI.

Con esperanza de que con las nuevas medidas que han tomado para la busqueda de la niña Brianna, el caso similar que comparten pueda tomar otro giro, Efrain explicó lo siguiente: “Estamos aquí porque entendemos, vamos a decir que queremos también que este caso se resuelva… entendemos que las autoridades hasta este momento no han dicho nada del caso de nosotros”.

El padre de Roldany narró que a diferencia de la forma en que se operó en la búsqueda de su hijo, con la investigación del caso de Brianna se ve más movimiento y mejor gestión.

Al mismo tiempo citó que “entonces si el FBI está aquí, entendemos que quizás fue Dios que los mandó para acá porque en el caso de nosotros no hicieron nada”, alegó que con las informaciones que tiene, y la ayuda del FBI su caso puede ser resuelto.

En el caso de la madre del niño, Carolina Vargas, dijo que seguirán luchando hasta saber qué pasó con Roldany.

Hasta tanto, ambos seguirán esperando a que las autoridades que llevan su caso, soliciten la ayuda del FBI para que lo las preguntas que durante casi 10 años se hacen, puedan tener repuesta con la colaboración de esta organización de investigación.