Caninos del FBI y embajada EEUU se suman a la búsqueda de la niña Brianna Genao

Unidades caninas del FBI y de la INL de la Embajada de Estados Unidos se han integrado a la búsqueda de la niña Brianna Genao, de 3 años, desaparecida desde hace doce días, informó este lunes la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

La infante fue reportada desaparecida por su familia en el municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

“Hoy precisamente la INL de la embajada americana y el FBI se han involucrado en la búsqueda de la menor, con caninos que ya llegaron y que estarán esta semana también puestos a disposición de la Policía Nacional para seguir la búsqueda de la menor”, indicó Raful.

La INL es la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.

“Es un caso bastante lamentable. La Policía sigue en las investigaciones y en la búsqueda de la niña”, dijo.

La niña Brianna Genao tien seis días desaparecida.Listín Diario

La funcionaria indicó que las autoridades no descansarán hasta dar con el paradero de la menor.

“Nosotros no vamos a descansar hasta encontrarla. Ha sido un hecho muy penoso que sigue en investigación”, afirmó a periodistas.

La funcionaria señaló que todavía es temprano para establecer responsabilidades directas, y agregó que el Ministerio Público debe seguir con su trabajo mientras avanza la investigación.

“Tenemos que esperar antes de establecer responsabilidades directas y que el Ministerio Público pueda hacer su trabajo”, sostuvo.

A doce días de la desaparición de Brianna Genao, aún se desconoce su paradero y no existe rastro alguno que permita determinar si la menor se encuentra con vida o fallecida.

Genao fue vista por última vez el pasado 31 de diciembre de 2025 cuando compartía con su familia.

Raful habló en rueda de prensa, tras la reunión de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader en el Palacio de la Policía Nacional.