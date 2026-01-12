Familiares de las víctimas de la tragedia Jet Set claman por justicia

En medio de llanto e indignación, familiares de las víctimas de la tragedia, que cobró la vida de 236 personas y dejó más de cien heridos en la discoteca Jet Set, clamaron por justicia, momento en que los hermanos Antonio y Maribel Espaillat eran conducidos al tribunal que conoce el juicio preliminar.

Los familiares que se encontraban en el segundo piso del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva también responsabilizan del hecho al Estado y a los organismos estatales encargados de la inspección de edificaciones de uso público, por falta de supervisión.

A pesar del dolor, estos confían en que los jueces emitirán un veredicto apegado a la ley y a la "fe divina". El clamor unísono de las familias: "Queremos justicia", al tiempo de advertir que este caso marcará "un antes y un después" en la historia judicial del país.

Winston Tejeda, padre de una médico fallecida en la tragedia, calificó el evento como "colosal" que ha dejado un vacío irreparable en su hogar.

Para Tejeda, lo ocurrido no puede catalogarse como un caso fortuito, porque los propietarios del establecimiento tenían pleno conocimiento de las debilidades estructurales del local, el cual funcionaba originalmente como un cine antes de ser modificado sin la debida logística profesional.

El padre de la joven médico denunció que sobre el techo de la estructura se habían acumulado diez capas de cemento, tanques de agua, plantas eléctricas y equipos pesados de aire acondicionado, una carga que, a su juicio, la "pobreza estructural" del edificio no podía soportar.

Dijo que el proceso judicial continúa bajo la mirada de una sociedad que exige respuestas claras sobre la seguridad de los espacios de recreación en República Dominicana y la responsabilidad de quienes los gestionan.

