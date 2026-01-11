Juicio preliminar contra los hermanos Espaillat por tragedia en Jet Set inicia este lunes

Este lunes 12 de enero comenzará formalmente el juicio preliminar contra Antonio y Maribel Espaillat, acusados por el trágico colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, que dejó 236 muertos y más de 100 heridos el pasado 8 de abril de 2025.

La audiencia, fijada por el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, marcará el inicio de la fase en la que el tribunal evaluará la solicitud de apertura a juicio en contra de los hermanos, quienes enfrentan cargos por homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, tipificados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.

La fecha fue establecida tras la acusación formal presentada por el Ministerio Público, encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho y la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y después de que el expediente fuera sorteado y apoderado al tribunal correspondiente.

Las autoridades ordenaron la notificación de la audiencia a las defensas de los imputados, a los representantes de las víctimas constituidas en actor civil y al Ministerio Público.

El órgano persecutor aduce que los acusados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia.

Antonio y Maribel Espaillat fueron detenidos en junio pasado, pero quedaron en libertad bajo medidas cautelares mientras se desarrolla el proceso judicial. El juicio preliminar de este lunes será clave para definir si el caso avanzará a la siguiente etapa procesal.