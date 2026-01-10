Fallece chofer herido en atentado dirigido contra subdirectora de Rafey Mujeres en Santiago Oeste

Falleció la madrugada de este sábado del chofer de la ruta F del transporte público Crecencio Nolasco Cruz, quien resultó gravemente herido durante un atentado a tiros dirigido a la subdirectora del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, identificada sólo como Laura.

El hecho ocurrió la tarde del viernes en la avenida Tamboril del sector Monterico, del distrito municipal Santiago Oeste.

Nolasco Cruz fue alcanzado por un disparo en medio de la balacera y trasladado de emergencia al Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, donde permanecía ingresado en estado delicado hasta que se produjo su deceso, según confirmaron fuentes médicas.

El ataque ocurrió cuando la funcionaria se desplazaba en una yipeta Mitsubishi Montero Sport, color blanco, tras salir de un establecimiento comercial ubicado en el referido sector. La subdirectora resultó ilesa, aunque el vehículo presenta al menos siete impactos de bala.

De acuerdo con informaciones preliminares, el atentado fue perpetrado por encapuchados a bordo de una motocicleta en marcha, quienes dispararon directamente contra el vehículo en el que viajaba la funcionaria.

Al lugar se presentaron miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía para iniciar las investigaciones de lugar. El hecho ha generado consternación entre choferes del transporte público y residentes de la zona, mientras las autoridades aseguran que se profundizan las pesquisas para esclarecer el caso.

Caso anterior

El 17 de enero de 2019, el subdirector del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, Jorge Adonis Adames Castro, fue asesinado a tiros por desconocidos que se desplazaban en un vehículo Hyundai Sonata gris, en un hecho ocurrido en la avenida Circunvalación Sur, próximo al sector El Ingenio Abajo, en la provincia de Santiago.

Adames Castro conducía una yipeta Suzuki, placa G201790, acompañado de tres compañeros de labores, cuando fue interceptado y atacado a tiros. En el incidente resultó gravemente herido el agente penitenciario Yunior Mejía, quien fue trasladado a un centro de salud de la provincia, mientras que los otros dos ocupantes del vehículo salieron ilesos. Las autoridades presumen que los agresores daban seguimiento a los agentes desde su salida del centro penitenciario Rafey Hombres.