Senado aprueba eliminar prisión por incumplir ley que rige presupuesto de alcaldías

Eliminar las sanciones penales para los funcionarios que incumplan la forma en la cual debe ejecutarse el presupuesto de las alcaldías, esto busca el proyecto de ley que fue aprobado este miércoles de urgencia por el Senado de la República.

La pieza, elaborada por el senador Aneudy Santos, pretende que la violación a la distribución y el destino de los fondos establecidos en el marco legislativo no sea sancionada con una condena penal, sino únicamente de manera administrativa.

De esta manera, suprimiría la disposición contenida en la Ley 75-25 que modifica la Ley 176-07 de Ayuntamientos y del Distrito Nacional, la cual contempla penas de entre dos y cinco años de prisión, con el pago de una multa de cinco a 20 salarios mínimos.

Asimismo, desaparecería del artículo 21 la inhabilitación que deben recibir los funcionarios de los cabildos, en caso de haber resultado culpables por no acatar el mandato legislativo sobre el presupuesto.

El legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) también intenta eliminar uno de los párrafos que otorga la atribución a la Cámara de Cuentas de someter a los empleados municipales que no se apegaron a la ley, según lo arroje el resultado de las auditorías.

“Limita el presupuesto”

La ley actual clasifica los montos que serán aplicados en función del área: para gasto de personal es el 30%, 40% para el funcionamiento y mantenimiento de los servicios municipales, 5% dedicado a programas educativos, de género y salud; por último, 25% para inversión en obras e infraestructuras.

Sin embargo, la propuesta del senador tiene la finalidad de eliminar esta segregación, unificando los dos primeros apartados, dejando a discreción el monto que asignará el alcalde al pago de nómina y la operatividad del cabildo.

Únicamente precisa el uso de los siguientes fondos: 5% fondos en programas de educación, salud y género; y el 25% para las inversiones.

“Se introdujeron elementos que limitan las prestaciones de los servicios mínimos municipales”, expresa el representante en los considerandos para motivar su modificación.

Apoyo de la oposición

Los tres representantes del único bloque opositor establecido en la Cámara Alta que representan a la Fuerza del Pueblo (FP) decidieron respaldar esta iniciativa, razón por la cual fue aprobada a unanimidad en dos discusiones, permitiendo su envío a la Cámara de Diputados, donde decidirán si será tramitada al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Eduard Espiritusanto, Omar Fernández y Félix Bautista conforman la bancada de la FP.

Residuos sólidos

Además, el senador agregó un párrafo al artículo 21 para excluir de ese mandato los fondos que reciben las alcaldías, “20 pesos por habitante” establecidos en la Ley 98-25 de Gestión y Cooprocesamiento de Residuos Sólidos.

“(Esto) especifica que ese dinero, fruto de las recaudaciones de esa ley, los ayuntamientos solo pueden utilizarlos para fortalecer la recolección de desechos sólidos, compras de equipo y pago de servicio de la recolección de desechos sólidos”, dijo Aneudy Santos durante la sesión.