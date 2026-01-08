Más de 5 mil dominicanos fueron repatriados de diferentes países en el 2025

Eslovenia, Dinamarca, Martinica, Australia, Guyana, Turquia, Japón, fueron algunos de los territorios que repatriaron algún dominicano durante los 12 meses del 2025.

Los datos contenidos en las estadísticas de la Dirección General de Migración especifican que 5,084 dominicanos fueron extraditados de más de 31 países el año pasado.

Los dos territorios que más ejecutaron esta acción, de devolver a un criollo, fueron Estados Unidos y Puerto Rico, quienes utilizaron vuelos comerciales y federales para devolver a los dominicanos.

Tras ser capturados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés), Estados Unidos hace la repatriación, regularmente los martes. En los vuelos, los dominicanos son escoltados por agentes federales del FBI, oficiales del ICE y agentes Marshall.

Tras llegar a territorio dominicano son trasladados hasta el Centro de Retención de Deportados de la Dirección General de Migración en Haina, San Cristóbal, donde se realizará un proceso de depuración.

La Dirección General de Migración especifica que desde Haití fue deportada una mujer en febrero de 2025. Los registros periodísticos sobre una deportación de una mujer en esta fecha, informan de la repatriación de María Estela Fajardo Liriano, detenida en Puerto Príncipe por supuestamente participar en la trata y tráfico de personas.

Autoridades haitianas extraditan a dominicana acusada de trata de personas Lea también

Los delitos que comenten los dominicanos, de acuerdo a Migración, son: migración ilegal; robo, narcotráfico, homicidio, documentos falsos, violencia, porte ilegal de arma, ofensa y/o abuso sexual, lavado de activos, fraude, secuestro, violación.

El delito que más cometen los dominicanos es ingresar o permanecer en algún país de forma ilegal.

Otros países que reportan la repatriación de algún dominicano son: San Martin, Chile, España, Colombia, Argentina, Bahamas, Panamá, Alemania, Francia, Aruba, Costa Rica, Canadá, Trinidad y Tobago, Perú, México, Paraguay, Brasil, Suiza, entre otros.