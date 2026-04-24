Sistema frontal en proceso de disipación provocará aguaceros con tormentas eléctricas

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó el sistema frontal entró en un proceso de gradual disipación sobre el país, lo que favorece la ocurrencia de lluvias débiles a moderadas sobre Monte Cristi, Puerto Plata, Samaná, Espaillat y María Trinidad Sánchez.

Además, el viento del sureste aportara nubes pasajeras, dejando chubascos en poblados de Barahona, Azua, Peravia y en otras del litoral caribeño.

Para la tarde de este viernes, la masa de aire del territorio dominicano seguirá húmeda e inestable a causa de la vaguada y al cambio de viento, que girará al sur/sureste; en consecuencia, pronosticamos lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre las provincias: Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Monte Cristi, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez, Dajabón y Elías Piña, las cuales perdurarán en la noche, pero culminando antes de la medianoche.

El Centro Nacional de Pronósticos del Indomet explica que, debido a las lluvias que se esperan en las próximas 24 a 72 horas, se modifica los niveles de alerta y aviso meteorológico, ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como, posibles deslizamientos de tierra.

San Cristóbal, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Santiago, Elías Piña San José de Ocoa, Puerto Plata, Monseñor Nouel, Valverde, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, Samaná, San Juan y La Vega.

En el Gran Santo Domingo estará medio nublado con matutinos chubascos pasajeros. Luego nubes dispersas, soleado y temperatura calurosa. La temperaturas mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.

“Para mañana sábado, en horas matutinas, se esperan chubascos pasajeros en sectores del litoral caribeño a causa del viento del sureste y una vaguada. En la tarde, pronosticamos nublados con aguaceros moderados, localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Monte Cristi y otras zonas aledañas. Esta actividad persistirá hasta la medianoche” dice el informe.