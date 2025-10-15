EEUU deporta exoficial de la PN señalado como líder de red de narcotráfico desarticulada en 2015

La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informaron que recibieron en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en calidad de deportado desde Estados Unidos, al exteniente coronel de la Policía, Hans Wender Lluberes Sánchez, acusado de ser uno de los cabecillas de una estructura de narcotráfico internacional, a la que se le confiscó un cargamento de cocaína en marzo de 2015.

Según una nota de prensa, al llegar a la terminal procedente de Miami, Hans Wender Lluberes Sánchez fue custodiado por unidades tácticas de la DNCD y entregado al Ministerio Público del municipio Santo Domingo Este, para presentarlo por ante el tribunal correspondiente para que responda las acusaciones en su contra.

Las autoridades lo acusan de ser el presunto cabecilla de una red de narcotráfico que introdujo al país, nueve maletas con 450 paquetes de cocaína, con un peso de 454 kilogramos.

El cargamento fue ocupado mediante labores de inspección por unidades operativas, destacadas en el AILA, cuando llegó a la República Dominicana en una aeronave procedente de Venezuela.

Se recuerda que en diciembre de 2019, el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo, condenó los pilotos Francisco Javier Velásquez Tory y Edmundo José Medina Torrealba, además al ex segundo teniente del Ejército de la República Dominicana, Jesús Elías Pérez Vásquez, el excapitán Roberto Segura Peña y José Luciano, exagente de la DNCD; Francisco Javier de Paula Mena, José Nicolás Velásquez Murcia, José Manuel Houtman Fonseca y Mirian de Jesús Díaz Marín a 30, 20, 18 y 5 años, señalados como parte de la red que dirigía el exmilitar.

La acusación señalaba que del grupo solo pudo escapar Hans Wender Lluberes Sánchez, quien luego fue capturado mientras intentaba escapar por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Durante el proceso judicial, al mismo se le varió la medida de coerción consistente en prisión por presentación periódica, lo que le permitió sustraerse del proceso judicial.

De acuerdo al expediente, el Ministerio Público de Santo Domingo Este declaró en rebeldía a Lluberes Sánchez, en diciembre de 2019, por ausentarse del proceso que se seguía en su contra.