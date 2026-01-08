Feriados 2026: Estos son los fines de semana largo que tiene este año

El Ministerio de Trabajo publicó los días feriados correspondientes al año 2026, acatándose a la ley 139-97 que desde el año 1997 sigue en vigor, la cual permite el traslado para los lunes de los días feriados que coincidan con los martes, miércoles, jueves o viernes.

Pero, tal vez te estés preguntando, ¿cuántos fines de semana largo tiene este año?

El 2026 tiene en total siete fines de semana festivos, tomando en cuenta que si un viernes es día de fiesta, el dominicano no pisa el freno y sigue corrido hasta el domingo, sin detenerse al sábado.

Dicho esto, te detallamos cuáles son esas fechas en las que podrás irte a disfrutar de unos días y olvidarte de las horas laborales.

El primer fin de semana largo inició con motivo a la celebración del día de Los Reyes Magos, que se conmemora el 6 de enero (este año cayó martes), pero el Ministerio de Trabajo lo movió al lunes 5 y lo declaró no laborable, regalando así el primer fin de semana largo del año, desde el mediodía del sábado 3 hasta el lunes 5.

Como un segundo fin de semana extendido se posiciona el lunes 26 de enero, día que se conmemora el natalicio de Juan Pablo Duarte, estos tres días libes dan inicio el mediodía del sábado 24.

Desde el viernes 27 de febrero, día de la Independencia Nacional, hasta el domingo 29 se cumpliría el tercer fin de semana festivo.

En el mes de abril, llega la Semana Santa. Sin embargo, solo el viernes 3 del mes se considera día festivo, por lo tanto, el lunes 6 los dominicanos retornan a las labores, luego del disfrute de los días 3, 4 y 5 libres.

A partir del mediodía del sábado 2 hasta el lunes 4 de mayo, culminaría el quinto fin de semana largo del año, se recuerda que el viernes primero de este mes se celebra el día del trabajador, día laboral y movido al lunes siguiente.

La Constitución Dominicana que se celebra el 6 de noviembre se trabaja y se mueve para el lunes 9, lo que permite que desde el sábado 7 al mediodía inicien los tres días de fiesta de los trabajadores dominicanos.

Como último y séptimo fin de semana largo de 2026, se posiciona el viernes 25 de diciembre, día que se celebra la Navidad hasta el domingo 27.

En total, los días feriados de 2026 son 12, sumándole el jueves primero de enero (día de Año Nuevo), miércoles 21 de enero (día de Nuestra Señora de la Altagracia), jueves cuatro de junio (día del Corpus Christi), domingo 16 de agosto (día de la Restauración de la República Dominicana) y el jueves 24 de septiembre (día de Nuestra Señora de las Mercedes).