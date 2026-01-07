Roberto Álvarez dice aviones que EEUU tiene en país no participaron en captura de Maduro

El ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, reafirmó este miércoles que el país mantiene inalterada su posición respecto a Venezuela, subrayando que no existe reconocimiento al proceso electoral de julio de 2024 debido a la falta de transparencia y la ausencia de actas oficiales.

También aclaró que los aviones que Estados Unidos tiene en territorio dominicano no son de combates, por lo que no se usaron en la acción militar en Venezuela, que dio al traste con la captura de Nicolás Maduro.

¡No, los aviones que están aquí en República Dominicana no son aviones de combate, son aviones claramente de reabastecimiento de combustible y eso ha quedado bien claro de que ha sido en la lucha contra el narcotráfico y en ningún momento, en ningún momento, ha habido ningún tipo de ejercicio que tenga que ver absolutamente nada con otro elemento que no sea la lucha contra el narcotráfico” expresó Álvarez, a la salida de ala Audiencia Solemne por del Día del Poder Judicial.

Relaciones con Venezuela

El Canciller indicó que el Estado Dominicano solo va a restablecer relaciones diplomáticas con un presidente que salga de la voluntad popular en Venezuela.

Fue enfático al señalar que la República Dominicana no puede avalar un resultado que no ha sido auditado de manera independiente ni respaldado por observadores internacionales legítimos.

Álvarez recordó que la proclamación de las autoridades venezolanas tras las elecciones de julio no cuenta con el respaldo de la República Dominicana.

"No reconocemos la legitimidad de la proclama... porque nunca se publicaron las actas, como se solicitó múltiples veces", indicó el funcionario.

Sostiene que actualmente no existen representantes diplomáticos ni consulares dominicanos en territorio venezolano.

Dijo que esta posición se alinea con lo expresado recientemente por la misión dominicana ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde se ratificó el compromiso del país con el debido proceso y los valores democráticos en la región.

El Canciller recordó que esta situación fue provocada por la expulsión del personal dominicano ordenada por el gobierno de Nicolás Maduro tras los cuestionamientos.

El ministro aclaró que, aunque hay una paralización en la representación oficial, las relaciones diplomáticas formalmente no se han roto, sino que se encuentran en un estado de pausa forzada por la ausencia de delegados en ambas capitales.

Sobre el futuro y nuevas elecciones

Al ser cuestionado sobre si la convocatoria a nuevos comicios sería la condición necesaria para restablecer los vínculos, Álvarez fue cauteloso, calificando la situación como "incierta y compleja. “Es muy temprano para responder esa pregunta. Nosotros siempre vamos a apoyar unas elecciones en Venezuela, pero el curso de acción depende de una situación que todavía es demasiado compleja", explicó el Canciller.

El llamado al diálogo

Roberto Álvarez insistió en que, más allá de las posturas políticas, la prioridad absoluta debe ser evitar el conflicto violento. "Lo que hay que preservar a toda costa es la paz social. No hay otra alternativa más que el diálogo para resolver la situación de Venezuela", concluyó.