Aviones militares estadounidenses se mantienen en el AILA

Varias aeronaves de los Estados Unidos se mantienen operativas en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), como parte de un despliegue logístico y de apoyo que se desarrolla en coordinación con las autoridades dominicanas, mientras se completan las operaciones anunciadas por el presidente Luis Abinader.

De acuerdo con informaciones obtenidas en el lugar, un contingente de personal militar permanece estacionado en la cabecera de la pista 17-35, donde fue instalado un campamento improvisado que sirve de punto de descanso para los soldados y de resguardo para los equipos trasladados al aeropuerto.

En la terminal de Las Américas se contabilizan al menos nueve aeronaves estacionadas, correspondientes al operativo en curso.

En esa área se observan unidades de apoyo terrestre, suministros y personal realizando labores de vigilancia y logística, mientras que las operaciones aéreas comerciales y regulares del AILA continúan desarrollándose bajo estrictos protocolos de seguridad.

Oficiales y agentes del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac) trabajan de manera coordinada en la supervisión y control de los vuelos, garantizando la fluidez del tránsito aéreo y la seguridad de pasajeros, tripulaciones y personal aeroportuario.

Las autoridades indicaron que la presencia de estas aeronaves no ha afectado la programación regular de vuelos, ya que se han adoptado medidas de coordinación interinstitucional para evitar retrasos o inconvenientes en las operaciones.

Se espera que, una vez concluyan las operaciones anunciadas por el Poder Ejecutivo, el personal y los equipos desplegados en el AILA sean reubicados conforme a los planes establecidos, manteniendo en todo momento los estándares de seguridad y cooperación bilateral que rigen este tipo de acciones.

Las aeronaves de Estados Unidos estacionadas en el Aeropuerto Internacional Las AméricasRafael Castro

El despliegue de esos aviones responde prioridades del Departamento de Defensa de EE.UU. UU., alineadas con directrices presidenciales para interrumpir el tráfico ilícito de drogas y reforzar la protección del territorio estadounidense.