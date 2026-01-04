Montecristi y Puerto Plata en alerta verde por vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en alerta verde a Montecristo y Puerto Plata, por la incidencia de una vaguada asociada a un frente frío, que incrementará la posibilidad de aguaceros.

Estas lluvias se espera que sean de moderadas a fuertes en ocasiones, con posibles tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento sobre diferentes provincias del litoral Atlántico, con proyección a extenderse paulatinamente sobre el suroeste, la Cordillera central y el sureste del país.

Esta alerta verde se coloca cuando las expectativas del fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población, pudiendo ser parcial o total.

El COE recomienda a la ciudadanía mantenerse en contacto con los organismos de defensa y socorro como la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia.

Asimismo, exhortan seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

Ante la ocurrencia de aguaceros se le recomienda a residentes en zonas de alto riesgo tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

De igual forma, las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.