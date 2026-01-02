Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
La República

Transporte 

Suspenden servicio de Metro en estaciones Gregorio Urbano Gilbert y Mamá Tingo por mantenimiento

Conforme a un comunicado, este cierre en la vía catenaria, se debe a labores de mantenimiento y el servicio será restablecido este sábado 3 de enero a partir de las 5:30 de la mañana.

Opret informa suspensión del servicio metro entre estaciones Joaquín Balaguer y Centro de los Héroes este martes por mantenimiento programado.

Opret informa suspensión del servicio metro entre estaciones Gregorio Urbano Gilbert y Mamá Tingo este viernes por mantenimiento programado.FUENTE EXTERNA.

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

La Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó la suspensión temporal en la línea 1 del Metro de Santo Domingo, en el tramo comprendido en las estaciones Gregorio Urbano Gilbert y Mamá Tingo.

Conforme a un comunicado, este cierre en la vía catenaria, se debe a labores de mantenimiento y el servicio será restablecido este sábado 3 de enero a partir de las 5:30 de la mañana.

“El servicio será suspendido para garantizar la seguridad de los usuarios durante las actividades de mantenimiento programado debido al bajo flujo de usuarios”, precisa el comunicado.

Agregan que para garantizar la movilidad de los pasajeros serán habilitados servicios gratuitos de la OMSA. 

Avatar Redacción Listín Diario

Redacción Listín Diario

Ver más

Tags relacionados