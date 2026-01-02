Suspenden servicio de Metro en estaciones Gregorio Urbano Gilbert y Mamá Tingo por mantenimiento

La Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó la suspensión temporal en la línea 1 del Metro de Santo Domingo, en el tramo comprendido en las estaciones Gregorio Urbano Gilbert y Mamá Tingo.

Conforme a un comunicado, este cierre en la vía catenaria, se debe a labores de mantenimiento y el servicio será restablecido este sábado 3 de enero a partir de las 5:30 de la mañana.

“El servicio será suspendido para garantizar la seguridad de los usuarios durante las actividades de mantenimiento programado debido al bajo flujo de usuarios”, precisa el comunicado.

Agregan que para garantizar la movilidad de los pasajeros serán habilitados servicios gratuitos de la OMSA.