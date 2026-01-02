Reconstrucción del Merca Santo Domingo está prevista para el presente año

El domingo 6 de junio del año pasado, el Merca de Santo Domingo sufrió un incendio que consumió un gran almacén repleto de productos de la canasta básica, de limpieza y bebidas alcohólicas.

Seis meses después del siniestro, toda la estructura continúa destruida y abandonada tras el destrozo, con sus deformaciones y fisuras visibles, columnas desprendidas, suelo cubierto de escombros y techo desprendido.

Según informó Tony Morillo, gerente del mercado, su reconstrucción está pautada en el presupuesto de este año, a cargo del Ministerio de Vivienda y Edificación (MIVED).

Sobre la fecha de inicio o presupuesto que llevaría la reparación de esta nave, mencionó que el MIVED lleva la voz cantante en el proceso y serán sus autoridades en su debido momento quienes darán las informaciones correspondientes a su reconstrucción.

Solo confirmo el levantamiento realizado por la institución semanas posteriores al incendio.

“Ellos vinieron, hicieron el levantamiento y una vez hecho ese levantamiento ellos son los que manejan la fecha de inicio, el procedimiento a agotar y el protocolo pertinente”, comentó a periodistas del LISTÍN DIARIO.

Asimismo, Sócrates Díaz, director general de Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (Mercadom), nombre oficial del Merca, aclaró que la gran mayoría de comerciantes afectados por la tragedia fueron reubicados dentro del mismo mercado, donde han continuado con sus labores.

Hasta escrita esta nota; confirmó que solo quedaba pendiente reubicar a una comerciante, quien en el momento del incendio no se encontraba laborando y por tal razón no sufrió de pérdidas cuantiosas.

En declaraciones anteriores estimó pérdidas entre 700 y 800 millones de pesos en el almacén identificado como F-1, dividido por bloques con productos como arroz, habichuelas, ajo, cebolla, papa, aceite, detergentes, papel, whisky, ron, cerveza, refrescos y agua.

No se reportaron víctimas ni lesionados.

Asimismo, se contempla una posible demolición de la nave afectada para su reconstrucción.

Estructura

Mercadom tiene sus orígenes en el Programa de Mercados, Frigoríficos e Invernaderos (Promefin) del Ministerio de Agricultura, siendo inaugurado en mayo de 2014 con el objetivo de servir como centro de almacenamiento para los productores agropecuarios de todo el país.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el área optó por un aspecto más informal con establecimiento para la venta de diversos productos agrícolas, al detalle y al por mayor.

Representado como el centro de provisión agrícola más grande del Caribe, posee un área de 1,2 millones de metros cuadrados y cuenta con 278 locales comerciales para mayoristas y 616 espacios de seis metros cuadrados para los productores ubicados en cinco grandes naves de 7,200 metros cuadrados cada una.

Los productores cuentan con un área de seis metros cuadrados para sus negocios.