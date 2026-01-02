Poco flujo de personas dentro de las oficinas gubernamentales

Sin muchos empleados y con poco flujo de personas fueron observadas las oficinas gubernamentales este viernes dos de enero, en lo que fue el retorno a la jornada laboral tras el asueto de Noche Vieja y Año Nuevo.

A través de un recorrido realizado por reporteros del Listín Diario por las distintas oficinas gubernamentales para verificar el flujo de empleados, la mayoría de las entidades públicas no contaron con todo el personal y otras solo laboraron hasta las 12 del mediodía.

Se recuerda que a través de la circular 015240, el Ministerio de Administración Pública (MAP) otorgó a los distintos incumbentes de las entidades la potestad de fijar horarios especiales en los días cercanos tanto a los asuetos de Navidad y Año Nuevo, a lo que la gran mayoría de las instituciones decidieron dividir su personal entre ambas semanas.

La sede del Ministerio de Hacienda y Economía solo estuvo abierto el personal de limpieza y la seguridad, la jornada laboral terminó a las 12 del mediodía.

"Aún la oficina no está en plenas funciones desde la fusión del ministerio de Economía y Hacienda", fue lo dicho por uno de los agentes de seguridad que custodian la entrada de la institución; mientras que dentro de la misma los espacios lucían vacios, con bolsas de basuras por gran parte del suelo y la mayoría de oficinas oscuras.

Oficinas Juan Boch donde se encuentra Hacienda.Leonel Listin Diario

Dentro del Edificio Juan Pablo Duarte en sus departamentos de Interior y Policía, Ética y Procuraduría laboraron con parte de su personal administrativo.

La Procuraduría.Leonel Listin Diario

El Departamento General de Migración abrió desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en total funcionamiento de personal según la recepcionista de información.

El personal de seguridad de Pasaporte dijo que en su edificio se trabajó de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde con todo su personal.

En el Palacio Municipal no asistió a laborar todo el personal porque ciertos departamentos están en vacaciones, los que sí estuvieron presentes realizaron su jornada habitual de 8 de la mañana a 5 de la tarde.