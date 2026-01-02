Clases se reanudan este martes, recuerda el Minerd

El Ministerio de Educación de República Dominicana (Minerd) recordó que este martes 6 de enero inicia, en todos los centros educativos, el segundo periodo de clases del año escolar 2025-2026.

Invitó a los padres, madres y tutores a garantizar la asistencia y puntualidad de los estudiantes del sector público y privado, el primer día de reinicio, como parte del esfuerzo conjunto para asegurar el aprovechamiento pleno del tiempo de clase.

La institución recordó que cada hora de docencia es fundamental para fortalecer los aprendizajes, reducir brechas educativas y avanzar hacia una educación de mayor calidad para todos.

El gobierno dominicano dispuso que la celebración del Día de los Reyes Magos se realice el próximo lunes 5 de enero.