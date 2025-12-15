Educación afirma receso año escolar es desde el 19 de diciembre al 6 de enero

El Ministerio de Educación de República Dominicana (Minerd) informó que el primer período de clases del Año Escolar 2025-2026 concluirá el próximo viernes 19 de diciembre.

A través de un comunicado, el Minerd indicó que la docencia se reanudará el miércoles 7 de enero de 2026, en todos los centros educativos del país, conforme al calendario escolar vigente.

El Minerd reiteró el llamado a padres, madres y tutores a garantizar la asistencia y puntualidad de los estudiantes desde el primer día de reinicio, como parte del esfuerzo conjunto para asegurar el aprovechamiento pleno del tiempo de clases.

La institución recordó que, “cada hora de docencia es fundamental para fortalecer los aprendizajes, reducir brechas educativas y avanzar hacia una educación de mayor calidad para todos”.