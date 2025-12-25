El alcohol en las fiestas, un peligro que acecha en cada botella

Con la época de las fiestas navideñas vienen diversos sucesos, como los daños ocurridos por el consumo de alcohol irresponsable. En República Dominicana hay un largo historial de accidentes, intoxicaciones y muertes por ingestión de alcohol, que en momentos de festejo solo aumentan.

A través de los años se ha registrado que tantas personas terminan afectadas por la ingesta de alcohol y lo perjudicial que ha sido.

Intoxicación por alcohol

En los datos recopilados del operativo “Conciencia por la vida” Navidad y Año Nuevo 2024-2025, se estima que al menos hubo 34 personas con intoxicación por consumo de alcohol el primer día y cerca de 73 en el segundo, datos publicados por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), de los números obtenidos en el segundo día 11 fueron menores de edad, con edades que van desde los 10 hasta los 17 años.

Según el informe, las provincias con mayor incidencia son Puerto Plata, San Cristóbal, El Gran Santo Domingo, La Vega y San Pedro de Macorís.

Entre los días del operativo, los hospitales de la red pública pertenecientes al Servicio Nacional de Salud (SNS) atendieron a alrededor de 335 personas precisamente por accidentes de tránsito o ingesta de alcohol.

El consumo en menores de edad

En el transcurso de las celebraciones, los niños y niñas están en constante exposición a las bebidas alcohólicas, vasos sin supervisar, botellas descuidadas o directamente padres negligentes que incitan a tomar; son parte de los males que atentan contra la salud de los niños, terminando en intoxicación o hasta la muerte.

Mientras que por un lado los niños ingieren por curiosidad, los adolescentes lo hacen por intentos de suicidio. Este motivo ocupaba el tercer lugar entre los accidentes infantiles por estas bebidas, según declaraciones en ese año de la doctora Chantal Montes de Oca, para entonces subgerente del área de prevención de salud y control de enfermedades de Senasa.

El organismo de un menor de edad intoxicado por alcohol puede presentar problemas hepáticos, convulsiones e incluso puede causar la muerte, como se han dado casos en niños de un año de edad.

Accidentes de tránsito por consumo de alcohol

El director del Programa de Reducción de la Mortalidad por Accidentes de Tránsito (Premat), Leonel Ureña, entrevistado en el inicio de la Jornada Nacional de Seguridad Vial “Navidad Segura 2019”, dijo que el consumo de alcohol ocupa una posición primordial en la ocurrencia de siniestralidad vial.

Asimismo, el consumo en jóvenes, según Ureña, se evidencia en el hecho de que los rangos de edades en mortalidad han bajado. De cinco a 29 años han pasado entre dos y 29 años, rondando del 40 al 50% de los casos.

El coordinador del Clúster del Alcohol del Ministerio de Salud Pública, Elías Tejeda, solicitó a las autoridades el pasado octubre mayor rigor en la aplicación y supervisión de la ley de tránsito y en la utilización de alcoholímetros.

El experto en la conducta humana expresó que las cifras del observatorio Permanente de Seguridad Vial son contundentes, señalando que el 42 por ciento de las víctimas son menores de 30 años, "estos jóvenes andan como chivos sin ley en carreteras y avenidas, la mayoría de estos conducen a alta velocidad, sin que ninguna autoridad los detenga y entreguen sanos y salvos a sus familias".

Hace un recordatorio de que usualmente una gran parte de los jóvenes, y algunos mayores de edad, conducen bajo los efectos del alcohol y otras drogas, "que de por sí da accidente por todas partes".

Parte del personal médico coincide en que muchas personas no toman conciencia de cómo afecta el consumo de alcohol. Bajo estos efectos llegan de forma violenta y exigiendo atención inmediata sin importarles el orden de las personas que están siendo tratadas.

Una de las razones por las que ingresan a los centros médicos de esa forma se atribuye al alcohol adulterado, que, al usarlo mientras se conduce, solo logran crear daños y caos.