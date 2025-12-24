COE registra 26 accidentes de tránsito, tres muertes y 50 intoxicados por alcohol

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que tras iniciar el operativo de Navidad “Conciencia por la Vida”, se han registrado 26 accidentes de tránsito con un saldo de tres personas fallecidas.

Durante una rueda de prensa, las autoridades indicaron que de estos siniestros viales, 20 corresponden a motocicletas, tres vehículos livianos, y tres por atropellamiento. El organismo manifestó que dos de los fallecidos fueron dentro del dispositivo de seguridad vial.

Los occisos fueron identificados como Lorenzo Lara Frías, quien murió en un accidente de automovil registrado en la calle Duarte Vieja; Jhoan Hernández, quien falleció en horas de la noche del martes en un accidente de motocicleta en la carretera Sánchez, y Eymond Pierre, de nacionalidad haitiana, quien falleció tras ser atropellado.

El COE apuntó que fueron atendidas 50 personas intoxicadas por alcohol, entre estos se encuentra un menor de 15 años de edad. Asimismo, nueve personas recibieron asistencia medica por intoxicación alimentaria.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrat), informó que se ha mantenido el proceso de inspección a 209 intersecciones semaforizadas y se mantuvo el monitoreo de las entradas y salidas del Gran Santo Domingo, Punta Cana en el Bulevar Turístico del Este y San Cristóbal.

Intrant indicó que emitió 23,000 permisos para el transporte de carga solo para el movimiento de combustible y alimentos perecederos a corto tiempo.

Por su parte, la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), ha realizado un total de 4,884 fiscalizaciones por distintas faltas a la ley 63-17, dentro de las que se destacan: 1,190 infracciones a motociclistas por transitar sin casco protector, 476 por transitar sin licencia o vencida, 379 por violar la luz roja, 347 por transitar sin seguro o vencido, 286 por transitar sin luces, 300 motocicletas retenidas, 124 vehículos livianos, 189 vehículos pesados por transitar sin permiso, y 4,120 asistencias viales a conductores y peatones.