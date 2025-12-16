Más de 48 mil colaboradores y voluntarios estarán en operativo de Navidad y Año Nuevo

Un total de 48 mil 470 colaboradores forman parte del programa “Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2025-2026”, del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El objetivo es prevenir incidentes y responder ante las emergencias que pudieran tener los ciudadanos que se trasladan a diferentes puntos del país para compartir con familiares durante las festividades de la época.

La primera etapa del operativo se iniciará el martes 23 de diciembre a las 2:00 p. m. y concluirá el jueves 25 del mismo mes a las 6:00 p. m.; mientras que la segunda fase será desde el 30 de diciembre al 1 de enero de 2026, en los mismo horarios.

Para ello el COE informó en un comunicado de prensa que establecerá un dispositivo de prevención y seguridad vial en los tramos carreteros de las principales vías y autopistas del territorio nacional para prever accidentes de tránsito, intoxicación por alcohol y por alimentos.

Los más de 48,000 colaboradores forman parte de los organismos de primera respuesta como brigadistas, médicos, paramédicos, militares, policías, especialistas en búsqueda y rescate, voluntarios y otros.

El COE informó que se instalarán mil 301 puestos de socorros fijos y móviles, que serán ubicados en puntos donde se ha detectado mayor número de incidencias en los últimos operativos.

De igual forma, serán distribuidas 250 ambulancias, localizadas en puntos estratégicos, 14 equipos de extracción vehicular, 44 unidades de rescate vehicular, 21 talleres móviles, 2 centros de atención pre-hospitalaria y 3 helicópteros.

Como parte de las acciones que se toman para prevenir la ocurrencia de accidentes, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que dispuso acciones estratégicas para regular la circulación de vehículos de carga en todo el territorio nacional, incluidos los permisos otorgados para la Zona de Acceso Restringido (ZAR), desde el martes 23 de diciembre, a partir de las 06:00 de la mañana, hasta el viernes 26 a las 05:00 a. m.

El director del COE, Juan Manuel Méndez García, hizo un llamado a los ciudadanos para que asuman las medidas de seguridad que desde el gobierno central se han dispuesto para prevenir incidentes durante las festividades.

“En esta época celebramos el nacimiento de Jesús y es el momento propicio para reflexionar sobre nuestras acciones y promover la unión familiar y valores como la colaboración, la responsabilidad y la entrega”, resaltó.