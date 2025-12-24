Pro Consumidor sancionará negocio por uso irregular de tarjetas del Bono Navideño

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que, como resultado de sus labores de inspección y vigilancia, identificó un establecimiento comercial donde una ciudadana utilizó más de una tarjeta del Bono Navideño, en clara violación a la disposición establecida dentro del programa gubernamental “La Brisita Navideña”, por lo que se procederá a ser sancionado de acuerdo a lo establecido por la Ley 358-05.

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, explicó que la detección de esta irregularidad fue posible gracias a un operativo especial desplegado por la institución, con el objetivo de garantizar el cumplimiento estricto de las normas que regulan el uso del incentivo estatal a familias pobres, así como de proteger los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

Dijo que el establecimiento que será sancionado está ubicado en la avenida Luperón, en el Distrito Nacional, donde los inspectores, tras confirmar la violación a las disposiciones, procedieron a levantar el acta de inspección correspondiente por incumplimiento de las normas de Pro Consumidor.

En ese sentido, Alcántara indicó que los comercios tienen terminantemente prohibido aceptar más de una tarjeta del Bono Navideño por persona, ya que esta práctica distorsiona el propósito del programa social, el cual busca beneficiar a la mayor cantidad posible de familias dominicanas en condiciones de vulnerabilidad durante la temporada decembrina.

Asimismo, informó que el negocio identificado fue sometido a los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley No. 358-05 de Protección de los Derechos del Consumidor y otras normativas sectoriales vigentes, a fin de aplicar la sanción que corresponda según la gravedad de la falta cometida.

El funcionario explicó que esta disposición busca garantizar un uso justo, equitativo y transparente del Bono Navideño, asegurando que el beneficio llegue efectivamente a quienes más lo necesitan durante las festividades de fin de año.

Recordó que este programa fue creado con el propósito de aliviar la carga económica de miles de hogares dominicanos de escasos recursos, por lo que se prohíbe de manera estricta que una misma persona utilice más de una tarjeta en los establecimientos comerciales.

Finalmente, el titular de la entidad defensora de los consumidores reiteró que Pro Consumidor permanecerá vigilante para asegurar que las intenciones del Gobierno se cumplan de manera íntegra, transparente y justa, y que no permitirá prácticas que distorsionen el objetivo real del programa, destinado a proteger el bienestar de las familias dominicanas durante la temporada navideña.