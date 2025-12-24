Alerta de lluvias en Nochebuena

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este miércoles, Día de Nochebuena y víspera de Navidad, se espera un cielo entre medio nublado y nublado en zonas como la costa atlántica, el Cibao y la Cordillera Central.

Estas nubes provocarán lluvias ocasionales, que en algunos puntos podrían ser fuertes, y podrían venir acompañadas de ráfagas de viento.

Las provincias donde actualmente se observan dichas precipitaciones son Monte Cristi, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, San Cristóbal, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, entre otras.

Durante el resto de la mañana y horas de la tarde, el Indomet pronostica que estas condiciones se moverán a otros poblados en el sureste de la nación, como Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Barahona, Peravia, Azua, Pedernales y El Gran Santo Domingo, donde permanecerán hasta entrada la noche.

Mañana jueves, se continuará observando nublados ocasionales acompañados de lluvias débiles a moderadas en la madrugada, en provincias de la costa norte, Valle del Cibao y la Cordillera Central, como Puerto Plata, Espaillat, Santiago, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, entre otras.

Las temperaturas permanecerán agradables, siendo frescas durante la noche y la madrugada.

Temperaturas mínimas entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 29 °C y 31 °C.