Ejército detiene a grupo de haitianos en condición migratoria irregular en Navarrete

Tras una persecusión realizada por el Ejército de República Dominicana (ERD), fueron detenidos 15 nacionales haitianos en condición migratoria irregular.

El operativo de interdicción, seguridad ciudadana y combate al tráfico de personas se produjo entre las provincias Santiago Rodríguez y Santiago.

Según infromaron miembros del ERD, dieron seguimiento a la jeepeta marca Mitsubishi, modelo Montero Sport, color dorado/gris, placa G150023, desde el municipio Monción, provincia Santiago Rodríguez, hasta el tramo carretero Capilla–Navarrete, en el municipio Villa Bisonó, donde finalmente fueron detenidos.

El ERD informó que, una vez el conductor del vehículo se percató de la presencia militar, emprendió la huida y dejó abandonada la jeepeta.

En el interior de la misma fueron encontrados 15 nacionales haitianos con estatus migratorio irregular, entre ellos 11 mujeres y cuatro hombres, incluyendo a un menor de edad.

El grupo de indocumentados fue entregado a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines legales correspondientes.

Por otro lado, el vehículo interceptado fue puesto a disposición del Ministerio Público, específicamente del Departamento de Trata y Tráfico de Personas, para las investigaciones de lugar.