Transparencia y rendición de cuentas se consideran claves para combatir la corrupción

A propósito del Día Internacional contra la Corrupción, la Procuraduría General de la República (PGR) continuó con la charla del primer congreso "Lucha contra la corrupción: desafíos y oportunidades en RD y la región".

La conferencia, que fue el 8 y 9 de diciembre, tuvo la apertura de un primer panel titulado "transparencia y rendición de cuentas: claves para combatir la corrupción", en el que estuvo Milagros Ortiz Bosch.

La directora de Ética e Integridad Gubernamental dijo que uno de los puntos de partida para contrarrestar la corrupción es la exigencia del derecho al libre acceso a la información del público ciudadano.

Recordó que la ley de la transparencia 200-04 (Ley de Libre Acceso a la Información Pública), abre una oportunidad a los ciudadanos de que puedan saber y conocer qué hace su gobierno.

Ortiz Bosch agregó también que esa Ley es base de la democracia y que es obligación de los gobiernos contestar cualquier información que busque o solicite el ciudadano público en tiempo preciso.

Asimismo, Francisco Franco, miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, y participante del panel, explicó que la declaración jurada del país se rige por la Ley 311-14 que tiene más de 10 años, y a pesar del tiempo, no ha tenido mucho avance legislativo.

La Ley 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio, busca prevenir la corrupción, obligando a los funcionarios a realizar la presentación de sus bienes y pasivos, una vez inicien y terminen sus funciones en el Estado.

Franco continuó diciendo que “la presentación de las declaraciones juradas no tienen una penalidad, una sanción penal, sino que sencillamente nos faculta a promover la retención del salario y por el otro lado lo que llama es a imponer sanciones administrativas".

Al mismo tiempo indicó, que un servidor o ex servidor que pretenda evitar la responsabilidad penal le es más conveniente no presentar una declaración que optar por presentarla de manera falsa, debido a que tomar esta acción y presentar los bienes con información falsa sí cuenta con una sanción penal.

En un momento donde el país sufre por uno de los casos de corrupción más impactantes en el sector salud, es el mismo momento donde la PGR decide poner sobre la mesa una conferencia que va dirigida a miembros de la misma institución con el objetivo de impulsar y ofrecer herramientas que les ayuden a responder de manera correcta los casos de corrupción que se puedan presentar.

En el primer día de la conferencia, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso manifestó que el compromiso de su gestión es trabajar continuamente sin descanso, respetando las leyes y el Estado de derecho.