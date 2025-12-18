La vigencia de tu nueva cédula dependerá de los años que tengas de vida

La Junta Central Electoral (JCE) terminó este jueves el proceso de incertidumbre que tenía la sociedad ante el desconocimiento sobre cuándo recibirían la nueva cédula.

El pleno del órgano electoral estableció el próximo 8 de abril como la fecha en la cual los ciudadanos del territorio nacional empezarán a entregar el plástico, sustituyendo así el documento vencido desde el pasado año.

El presidente de la JCE, Román Jaques Liranzo, destacó los materiales que utilizará la empresa contratada para elaborarlo, ya que esto permitiría extender el periodo de uso.

La meta de los funcionarios de la entidad electoral es clara, según lo precisaron: evitar que los más de 9.4 millones de ciudadanos que tiene el país deban acudir de manera masiva a realizar el proceso de renovación debido a que vencen al mismo tiempo.

“No tendremos en República Dominicana una caducidad masiva de todas las cédulas, será progresivo en el tiempo, no habrá que llamar a todo el país al mismo tiempo”, así lo manifestó Liranzo mientras expresaba los detalles sobre el proyecto.

Liranzo fue reiterativo al resaltar los beneficios del nuevo plástico.

“Implica a mediano y largo plazo un ahorro en los recursos del Estado debido a la resistencia y seguridad en el tiempo, lo que representará no un gasto, sino una inversión (para el Estado)”, dijo.

¿Cuáles son los nuevos plazos de vencimiento?

De acuerdo con las informaciones ofrecidas sobre la funcionalidad de la nueva cédula, los jóvenes que tengan entre 18 y 35 años de edad tendrán un periodo de vigencia dictado en 12 años. Mientras que los ciudadanos que registren una edad situada entre el intervalo 36 o 60 años deberán acudir a la JCE 16 años después de haberla recibido.

Los dominicanos que recibirán mayor tiempo hábil son quienes tengan entre 36 y 60 años, recibiendo 16 años. Los menores de edad que reciban su cédula a partir de los 16 años deberán cambiarla al cumplir la mayoría de edad.

El magistrado Liranzo describió cuales son las diferencias que contendrá el nuevo documento.

“El material actual es plástico, el mismo que se puede conseguir en una ferretería, el nuevo es policarbonato que tendrá nueve capas y permite alta seguridad de la información de la ciudadanía, imposibilidad de alteración o deslaminado…”, manifestó.

Precisó que el nuevo material permitirá una “mayor resistencia al desgaste provocado por el calor o la humedad”, facilitando una duración de, aproximadamente, 25 años.

Liranzo resaltó que la herramienta utilizada para la creación del documento será la “CLP 60 Mulbahuer”, la cual es un sistema de personalización de tarjetas de “última generación”.

“La impresora de 2014 se puede conseguir hasta en Amazon”, declaró al puntualizar las debilidades que representa mantener el mismo mecanismo de elaboración del plástico de la cédula actual.

Cronograma de entrega

El presidente Luis Abinader será el primero en recibirla el 26 de enero de 2026; así lo definió la JCE para aprovechar la conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte, uno de los padres de la Patria dominicana.

Mientras que para la diáspora dominicana, la JCE precisó que será el 8 de abril cuando los diputados de ultramar, diplomáticos, representantes de los partidos políticos, entre otras personalidades, tendrán acceso a gestionar el documento.

Para los dominicanos en el exterior que no tengan una de las funciones antes mencionadas, la institución comunicó que deberá solicitar a partir de mayo una cita en las sedes electorales cercanas en su país de residencia.