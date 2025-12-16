Navidad lenta: Paradas de autobuses con baja afluencia de pasajeros

Con el inicio de las festividades navideñas, las principales paradas de autobuses de Santo Domingo están registrando un flujo de pasajeros inusualmente bajo en comparación con años anteriores.

A pesar de esta disminución en la afluencia, los transportistas han optado por mantener las tarifas de los pasajes sin variaciones.

En la parada del kilómetro 9 de la Autopista Duarte, que sirve rutas hacia el Cibao (San Francisco de Macorís, La Vega, Moca, Cotuí, Maimón), la situación es de calma.

Augusto Díaz, presidente y encargado de la parada del Cibao, confirmó que los precios se mantienen estables y descartó cualquier probabilidad de aumento durante las fechas navideñas.

A pesar de los precios fijos, el flujo de viajeros es escaso. Luis Carpo, uno de los choferes, expresó: "Esto no ha empezado aún. Más o menos a partir del día 20 es que se empieza a notar más y tú ves esto lleno, pero ahora no. Está iniciando el mes y la gente aún no quiere irse”.

La parada que conecta la capital con destinos del Sur (San Juan, El Cercado) presentaba ayer una situación similar. Los precios se mantienen inalterables, oscilando entre RD$ 200 y RD$ 400, pero el flujo de viajeros también ha disminuido.

Los transportistas del Sur expresaron preocupación, señalando que el abundante movimiento que esperaban para esta época no se ha manifestado.

"Diciembre aún no se siente con fuerza y eso es evidente, solo mira, esto no se compara con otras ocasiones", comentó uno de los choferes.

Tanto los trabajadores del Cibao como los del Sur coincidieron en que esperan un cambio significativo en la cantidad de viajeros a partir del 20 de diciembre, fecha en que tradicionalmente inicia el éxodo masivo por Navidad.

Durante una visita a diferentes estaciones, miembros del personal de labores enfatizaron que su prioridad es ofrecer un servicio eficiente, seguro y de conformidad.

Sostienen que mantener los precios intactos en esta época es “una forma de mostrar apoyo a los pasajeros” durante las festividades navideñas.