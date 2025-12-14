El botiquín de Navidad que no debe faltar cerca de tus fiestas

Si una persona toma un tratamiento para una enfermedad crónica, estos medicamentos son los primeros que debe meter en el botiquín cuando va de viaje. “El tratamiento crónico no se puede olvidar”, destaca el farmacéutico Carlos Gallego Rodríguez.

Los antihistamínicos, además de para aliviar los síntomas de la alergia, pueden utilizarse para reducir la sensación de mareo y combatir el insomnio leve.

Si vamos a pasar una blanca Navidad disfrutando de la nieve “no deberían faltar en nuestro botiquín medicamentos y cremas para los golpes y dolores ocasionados por las caídas”, comenta.

Reuniones con familiares y amigos que se alargan hasta la madrugada, aperitivos, dulces, algo de alcohol y, en definitiva, una relajación de nuestras costumbres y rutinas del día a día, que por algo estamos de vacaciones. Pero los excesos suelen pasar factura y más vale estar preparados.

En lo relativo a las comidas, es difícil no caer en la tentación ante los manjares propios de estas fechas, de modo que terminamos comiendo más de lo que deberíamos y, por lo general, alimentos más calóricos de lo habitual. “Lo ideal sería disponer de medicamentos que nos ayuden a facilitar la digestión o a aliviar el malestar digestivo como antiácidos, productos para la flora intestinal y sueros de rehidratación”, indica Carlos Gallego Rodríguez, titular de la Farmacia Gallego de Cáceres (oeste de España).

El farmacéutico también recomienda tener en nuestro botiquín doméstico medicinas para el malestar general como antihistamínicos para pequeñas reacciones alérgicas o congestión nasal, paracetamol para dolores o malestar y cremas para posibles quemaduras que se pueden producir, por ejemplo, en la cocina.

Si, en lugar de pasar estas fiestas en casa, hemos decidido disfrutar de ellas en otro destino, es importante preparar un buen botiquín con todo lo necesario para cualquier contingencia que pueda darse durante el viaje. En este sentido, Carlos Gallego subraya que, si una persona toma un tratamiento para una enfermedad crónica, estos medicamentos son los primeros que debe meter en el botiquín. “El tratamiento crónico no se puede olvidar. Otros fármacos se podrán conseguir en el destino con mayor o menor dificultad, pero el tratamiento crónico hay que llevarlo siempre”, destaca.

A partir de aquí, hay algunos medicamentos que deberíamos meter en nuestro botiquín cada vez que viajemos. “No quiere decir que vayamos a usarlos todos”, aclara el farmacéutico. Pero es buena idea llevarlos por si acaso tenemos que emplearlos, pues necesitarlos y no disponer de ellos puede suponer un gran contratiempo, sobre todo en determinados lugares.

Así, Carlos Gallego recomienda llevar “medicamentos para el malestar general como naproxeno y paracetamol, antiácidos como el omeprazol, antidiarreicos y también antihistamínicos para controlar pequeñas reacciones alérgicas y congestiones nasales. Además, los antihistamínicos, bien usados, provocan sueño y quitan mareos”, detalla.

Es decir, los antihistamínicos, además de para aliviar los síntomas de la alergia, pueden utilizarse para reducir la sensación de mareo y combatir el insomnio leve. Siguiendo los consejos del farmacéutico, nuestro botiquín de viaje también debe incluir tiritas, sobre todo si se prevén largas jornadas de turismo a pie.

No obstante, Carlos Gallego explica que no existe un botiquín único de viaje. “Lo ideal sería hacer un análisis del viaje en concreto y adaptarlo a ello. Pues, por ejemplo, un repelente de mosquitos de alta concentración en DEET tiene sentido en países tropicales, pero no demasiado en centro Europa”.

Así, si vamos a pasar una blanca Navidad disfrutando de la nieve “no deberían faltar en nuestro botiquín medicamentos y cremas para los golpes y dolores ocasionados por las caídas, como paracetamol o cremas con diclofenaco, vendajes y algún antiséptico para curar posibles heridas”, comenta. Además, el farmacéutico afirma que “no puede faltar una crema con factor de protección solar alto, de 50+, ya que la radiación solar es intensa en zonas con nieve”.

Los diferentes tipos de suelo reflejan los rayos ultravioleta procedentes del sol en distinta medida. Según los datos ofrecidos por el servicio público de salud de la Junta de Castilla y León (España), la nieve refleja entre el 50% y el 90%, la arena entre el 15% y el 25%, el agua entre el 10 y el 20% y la hierba entre el 0,5% y el 4%. Además, la intensidad de la radiación también se ve influida por la altitud. “La proporción de rayos ultravioleta a la que estamos sometidos aumenta un 10% por cada mil metros que ascendemos”, detalla Cristina Irigoyen, oftalmóloga y aficionada al esquí.

“La radiación ultravioleta aumenta el riesgo de cáncer de piel y favorece el envejecimiento de la piel, con aparición de manchas y arrugas, que a ninguno nos gustan. Por tanto, ya sea por un tema médico o estético, es de gran importancia utilizar fotoprotección en los días de esquí, independientemente de las nubes o el viento que haga ese día”, manifiesta Lorea Bagazgoitia, dermatóloga y autora del libro `Lo que dice la ciencia sobre el cuidado de la piel´.

Del mismo modo, Carlos Gallego señala que es recomendable usar “cacao con protección solar, ya que los labios no disponen de protección solar propia y podríamos sufrir quemaduras y grietas en ellos”. Esto se aplica tanto para la nieve como para la playa.

Si hemos elegido pasar las fiestas navideñas junto al mar, tenemos que llevar “cremas solares para la cara y para el cuerpo, además de aftersún. También deberíamos incluir en el botiquín cremas antihistamínicas por alguna posible picadura o reacción cutánea leve”, precisa el farmacéutico.

Con el botiquín preparado, sólo queda disfrutar de las vacaciones navideñas sabiendo que podremos hacer frente a cualquier pequeño percance.