Barrios de Santo Domingo se preparan para la Navidad entre tradición y retos económicos

A ley de pocos días para las festividades navideñas, periodistas del Listín Diario realizaron un recorrido por distintos barrios de Santo Domingo para conocer de cerca cómo las comunidades se preparan para celebrar las fiestas decembrinas.

En las calles, se logró evidenciar cómo los residentes se inclinan por continuar las tradiciones familiares y compartir con los vecinos; sin embargo, resaltaron que la realidad económica influye en el ambiente.

En Villa Juana, moradores coincidieron en que, aunque el espíritu navideño se mantiene, el ambiente se siente más “frío” en comparación con años anteriores.

Alberto, Lourdes y Marta señalaron que la circulación del dinero es menor y que, aunque algunos ya recibieron el acostumbrado “doble sueldo”, "no se ve el dinero...

"Hay menos circulación de dinero, no sé dónde está", expresó Lourdes, residente de Villa Juana.

A pesar de las limitaciones, los vecinos de Villa Juana mantienen vivas sus costumbres. En el barrio, los residentes se reúnen con el fein de decorar el espacio y compartir una cena en común.

"Nosotros decoramos todos los años... Yo tengo un patio inquilino y todos los años los inquilinos aportan algo. Siempre compartimos con unos vecinos porque ya somos familia", expresó el señor Alberto.

Esta es una iniciativa que, como explicaron en una conversación con periodistas de este medio, se coordina a través de un grupo donde cada vecino aporta según sus posibilidades.

En otro punto de Villa Juana, los colmaderos manifestaron preocupación por las restricciones en los horarios nocturnos, asegurando que afecta directamente sus ingresos, ya que gran parte de los clientes sale después de la medianoche.

“Mi deseo es que extiendan el horario, para uno poder ganarse algo”, expresó Ángel Abreu, quien informó que durante las fiestas no lo suele pasar bien, debido a las restricciones existentes en las fechas.

Wilka Alcantara, residente de Villa Juana, coincide en que las festividades deberían ser una oportunidad para mejorar los ingresos; no obstante, reconoce que, más allá del consumo, la Navidad representa un tiempo de unión familiar y reflexión.

El recorrido continuó en Guachupita, donde se logró observar un ambiente entusiasta y lleno de expectativas.

En la zona, vecinos explicaron que ya están listos los preparativos para el tradicional aguinaldo del barrio, una actividad que cada año reúne a los vecinos.

"Los preparativos van muy bien, estamos entusiasmados, esperando el aguinaldo anual, que es la tradición de nuestro querido barrio", afirmó con alegría Amparo Martínez.

Amparo informó que han celebrado el aguinaldo durante tres años consecutivos, siendo este el cuarto aguinaldo que realizan.

Raymond Méndez, quien junto con Amparo organiza el evento, informó que el aguinaldo cuenta con la participación de una agrupación artística del barrio; "después de las 12 de la noche empieza lo que es el aguinaldo real, la caminata, lo que le gusta a la gente y eso es a lo que la gente viene, a gozar y disfrutar", expresó Méndez.

El aguinaldo de Guachupita está abierto a todo público; cuentan con actividades para los niños de 6 a 7 de la noche para posteriormente iniciar con los adultos.

Mendez expresó que cuentan con acompañamiento policial para garantizar la seguridad de los vecinos: "Contamos con la policía y una patrulla". En el momento de la caminata también tenemos una patrulla que nos va guiando adelante... La policía siempre se ha mantenido activa con el evento".

Con las colaboraciones recolectadas durante el aguinaldo, el 10 de enero se realiza la actividad “Un Juguete para mi Barrio”, destinada a niños pobres de la comunidad.