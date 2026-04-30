Nathan Chasing Horse, actor de 'Bailando con lobos', condenado a cadena perpetua por agresión sexual

Un juez de Nevada sentenció el lunes al actor Nathan Chasing Horse, conocido por su papel en "Bailando con lobos", a cadena perpetua por agredir sexualmente a mujeres y niñas indígenas.

Un jurado lo había declarado culpable previamente de 13 cargos, la mayoría relacionados con agresión sexual a tres mujeres.

Los denunciantes y sus familias declararon ante la jueza Jessica Peterson que siguen sufriendo el trauma causado por Chasing Horse, de 49 años, y que luchan con su fe después de que este abusara de su posición como líder espiritual.

“No hay forma de recuperar la juventud, la infancia perdida, mi primera vez, mi primer beso, la graduación que nunca pude tener”, dijo Corena Leone-LaCroix, quien tenía 14 años cuando Chasing Horse la agredió. “La vida que esa niña podría haber vivido me ha sido arrebatada para siempre”.

La Associated Press normalmente no utiliza el nombre de las presuntas víctimas de agresión sexual a menos que ellas mismas se presenten públicamente, como lo ha hecho Leone-LaCroix.

Chasing Horse, vestido con su uniforme azul marino del Centro de Detención del Condado de Clark, miraba fijamente al frente mientras las víctimas leían sus declaraciones y permaneció en silencio mientras lo escoltaban fuera de la sala del tribunal. Podrá optar a la libertad condicional tras cumplir 37 años de condena y ha seguido negando los cargos en su contra.

“Esto es una injusticia”, le dijo al juez el lunes.

Peterson afirmó que le sorprendió su continua negación de los cargos a pesar de las pruebas presentadas en el juicio.

«Usted se aprovechó de la confianza y la espiritualidad de estas mujeres, y las manipuló para su propia satisfacción personal», dijo antes de anunciar su sentencia. Al concluir la audiencia, más de una docena de personas en la sala aplaudieron.

Otros cargos en Canadá aún están pendientes.

La sentencia pone fin a un esfuerzo de varios años para procesar al ex actor, quien fue arrestado y acusado formalmente por primera vez en 2023. Ese arresto inicial tuvo repercusión en las comunidades indígenas, y las autoridades de otros estados y de Canadá presentaron cargos penales adicionales. Dichos cargos aún están pendientes.

La Fiscalía de la Columbia Británica declaró que Chasing Horse fue acusado de agresión sexual en febrero de 2023, aunque el presunto delito tuvo lugar en septiembre de 2018 cerca de Keremeos, un pueblo situado a unas cuatro horas al este de Vancouver. En noviembre de 2023, el caso se suspendió debido a los cargos presentados contra Chasing Horse en Estados Unidos, pero se reanudó al año siguiente.

Una vez agotadas todas las apelaciones de Chasing Horse, los fiscales de Columbia Británica evaluarán los próximos pasos, según declaró Damienne Darby, asesora de comunicaciones del Servicio de Fiscalía de Columbia Británica, en un correo electrónico.

La orden de arresto contra Chasing Horse sigue vigente en Alberta, según informó el Servicio de Policía de la Nación Tsuut'ina en un comunicado tras la condena de Chasing Horse en enero. El Servicio de Policía de la Nación Tsuut'ina indicó que está en contacto con la Fiscalía de la Corona de Alberta en relación con dicha orden.

El juicio de enero se centró en su papel como líder espiritual.

Chasing Horse nació en la reserva Rosebud de Dakota del Sur, hogar de los sioux sicangu, una de las siete tribus de la nación lakota. Tras su aparición como el joven miembro de la tribu sioux Smiles a Lot en la película ganadora del Óscar de Kevin Costner, "Bailando con lobos", Chasing Horse viajó por territorio indígena para asistir a powwows y realizar ceremonias de sanación.

Durante el juicio, los fiscales de Nevada afirmaron que Chasing Horse se aprovechó de su reputación como curandero lakota para abusar de mujeres y niñas indígenas.

La fiscal adjunta Bianca Pucci declaró ante el jurado que, durante casi 20 años, Chasing Horse "tejió una red de abusos" que atrapó a muchas mujeres.

El jurado escuchó los testimonios de tres mujeres que afirmaron que Chasing Horse las agredió sexualmente. El jurado lo declaró culpable de algunos cargos y lo absolvió de otros.

Necesitar ayuda médica

Varias víctimas describieron cómo participaron en sus ceremonias o acudieron a Chasing Horse en busca de ayuda médica.

Según Pucci, Chasing Horse le dijo a Leone-LaCroix, cuando ella tenía 14 años, que los espíritus querían que perdiera su virginidad para salvar a su madre, a quien le habían diagnosticado cáncer. Luego la agredió sexualmente y le dijo que si se lo contaba a alguien, su madre moriría. Los abusos sexuales continuaron durante años, afirmó Pucci.

Chasing Horse negó las acusaciones y su abogado cuestionó la credibilidad de la principal acusadora, a quien calificó de "mujer despechada". Su abogado había presentado una moción para un nuevo juicio, argumentando que un testigo no estaba cualificado para hablar sobre el acoso sexual y que el plazo de prescripción había expirado. Dicha moción fue denegada.

Las víctimas y sus familiares testificaron que, como consecuencia de las acciones de Chasing Horse, su fe se ve afectada. Las madres de las víctimas afirmaron que Chasing Horse traicionó su confianza y violó tradiciones sagradas.

“Incluso hoy en día lucho por recuperar mi fe y mi espiritualidad”, dijo Lynnette Adams, la madre de Siera Begaye, una de las otras víctimas.

Por lo general, la AP no utiliza el nombre de las presuntas víctimas de agresión sexual a menos que ellas mismas se presenten públicamente o hayan autorizado el uso de sus nombres, como ha hecho Begaye.

Begaye afirmó que aún enfrenta complicaciones tras sufrir un embarazo ectópico como consecuencia de la agresión y verse obligada a someterse a una cirugía.

“Elijo ver este momento como un nuevo comienzo”, dijo Begaye. “Reconstruiré mi vida, recuperaré mi voz y seguiré luchando por el futuro que merezco”.