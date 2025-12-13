“oLA”, el movimiento que empujó a Abinader al poder y hoy figura en el caso de corrupción Senasa

De motor electoral a expediente judicial.

Si algo resultó determinante en los dos triunfos electorales del entonces candidato presidencial Luis Abinader fue el respaldo de diversos partidos aliados y movimientos políticos que lo impulsaron y contribuyeron a mantenerlo más de cinco años en la silla presidencial.

El nombre de uno de esos bloques de apoyo reaparece hoy bajo la lupa de la justicia, vinculado a un presunto entramado de corrupción: el movimiento “Sector Externo oLA”.

“oLA” funcionó como un seudónimo de “Organización Luis Abinader”, cuya coordinación recaía en Santiago Hazim, quien hoy es acusado por el Ministerio Público de encabezar un presunto entramado de corrupción que habría desviado más de 15 mil millones de pesos del Estado.

Abinader y Hazim dejan inaugurado en 2020 el local del comando de campaña del Sector Externo Luis Abinader (oLA).Externa

Todo habría ocurrido durante su gestión como director del Servicio Nacional de Salud (Senasa).

Hazim, de 59 años, fungía como coordinador nacional del movimiento. Durante las campañas electorales de 2020 y 2024 promovió activamente la figura de Luis Abinader y la imagen del Partido Revolucionario Moderno (PRM), tanto dentro como fuera del país. También impulsó a otros dirigentes que hoy forman parte del tren gubernamental.

Se trataba de un movimiento que se autodefinía como “poderoso”.

Hazim fue uno de los principales contribuyentes en la primera victoria electoral de Abinader y en su reelección. En 2020, por ejemplo, aportó 8.2 millones de pesos, convirtiéndose en la séptima persona que más dinero donó, según un informe financiero del PRM.

“La oLA del triunfo”, “El cambio sigue”, “Salud con Luis”, “Poderoso Sector Externo oLA”, “oLA está en la calle”, fueron algunos de los principales eslóganes utilizados por el movimiento en la campaña electoral de 2024.

Santiago Hazim participa en un acto proselitista en las calles de Hato Mayor en 2024 en apoyo a la reelección de Luis Abinader.Externa

Incluso el propio Abinader incorporó el seudónimo en su discurso político: “Hay una ola a favor del PRM y su candidato, que vamos a ganar mayoritariamente”, afirmó el entonces candidato durante una caravana en Dajabón.

Tras asumir el poder en 2020, Abinader designó a Hazim como director del Senasa. Pero lo destituyó en agosto de 2025 en medio de escándalos por el déficit financiero que dejó en la institución.

El movimiento oLA es mencionado en tres ocasiones en las más de 500 páginas de la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público como parte de la ‘Operación Cobra’, calificada como la investigación de corrupción “más grave” en la historia del país.

Santiago Hazim, exdirector de SenasaJorge Martínez

En el expediente también figuran otros nueve imputados.

“Es el caso más siniestro y cruel, sobre todo porque afecta algo tan esencial como la salud”, dijo el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, en la red social X.

Abinader ha reiterado en numerosas ocasiones que no tolerará prácticas corruptas en su administración.

Al referirse al caso Senasa en su cuenta de X, el mandatario afirmó que había ordenado una investigación que “confirmó la existencia de fuertes indicios de actos graves de corrupción”.

Desvió de fondos para beneficiar económicamente a personas vinculadas al movimiento oLA

Las investigaciones del Ministerio Público indican que el presunto esquema de corrupción encabezado por Hazim no fue un hecho aislado, sino que también habría estado orientado a favorecer económicamente a personas vinculadas al movimiento político Sector Externo oLA.

Según el expediente, una de las principales vías para mover dinero público fue el programa Nutrisalud, manejado a través de la empresa Flavorheart Food Parts.

También existían otros programas como “Senasa Cuida de Ti”, con el que se ofrecerían complementos nutricionales para niños de 5 a 15 años y adultos en edades de 35 a 64 años.

La compañía recibió contratos millonarios del Senasa, a pesar de que no tenía los permisos necesarios para ofrecer servicios médicos y nutricionales.

El programa Nutrisalud tenía un alcance de 55,741 afiliados del Régimen Subsidiado, con un costo por servicio al afiliado de 1,495 pesos. Terminó ofreciendo servicios, supuestamente, a un total de 350,545 afiliados de diferentes regímenes.

Según la investigación, esto no se hizo por razones de salud, sino para sacar la mayor cantidad posible de recursos del Senasa y dirigirlos a un proveedor ligado al entorno político de Hazim.

Santiago Hazim en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.Víctor Ramírez

El Ministerio Público sostiene que Flavorheart Food Parts recibió un trato preferencial dentro de Senasa. La empresa fue habilitada y protegida por altos funcionarios, incluso cuando no cumplía con las reglas.

De acuerdo con el expediente a Falvorheart Food Parts S.R.L. se le pagó un monto aproximado de RD$1,606,924,076.95.

Los pagos siguieron fluyendo, aunque los servicios ofrecidos no formaban parte de los planes normales del seguro de salud, ni del régimen subsidiado.

Por ejemplo, Senasa le pagó la suma de RD$3,307,577.06, “bajo el concepto de ‘NO DEFINIDO’, lo que sugiere que dichos pagos no fueron vinculados a ningún régimen”, indica el expediente.

La investigación también revela vínculos personales con el movimiento oLA. La gerente de la empresa, Heidi Mariela Pineda, está casada con Manuel Enrique Ovalle Tapia, identificado como miembro activo y financista del Sector Externo oLA.

Pineda Perdomo ya admitió su participación en los hechos que la acusa el Ministerio Público y pasó directamente a colaborar con las autoridades en el caso del Senasa.

Santiago Hazim y su abogado Miguel Valerio dentro del edificio de la Procuraduría General de la República, antes de quedar arrestadoGlauco Moquete

Ovalle Tapia mantenía una relación cercana con Hazim y con otros funcionarios que llegaron a puestos clave en Senasa después del triunfo del PRM.

Las pruebas financieras presentadas por el Ministerio Público refuerzan esas sospechas: en menos de cinco meses, Ovalle Tapia recibió al menos 65 millones de pesos desde la empresa Flavorheart Food Parts.

Algunos de esos pagos estaban identificados como relacionados con Nutrisalud.

El expediente señala que Flavorheart Food Parts también fue utilizada para pagar sobornos, incluyendo la compra de un reloj Rolex Daytona valorado en más de 80 mil dólares, que presuntamente fue entregado a Santiago Hazim.

El “reloj fue comprado al señor Manuel Enrique Ovalle Tapia, utilizando el dinero proveniente de los sobornos entregados por las empresas Nutri-Med y KHERSUM al imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy a través de su interpósita persona, el señor José Pablo Ortiz Giráldez”, explica el expediente.