Decenas de policías en los alrededores de la Fiscalía por anuncio de concentración por caso Senasa

Más de 50 policías han sido desplegados este domingo en las afueras del Palacio de Justicia, donde el tribunal decidirá si dicta prisión domiciliaria o preventiva a Santiago Hazim y otros nueve imputados por el caso de presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El área ha sido acordonada por la Policía Nacional. El medio Somos Pueblo ha convocado una concentración para exigir justicia a las 6:00 de la tarde.

"Son medidas preventivas que se toman para que las cosas pasen sin ningún trauma para ningunos de los ciudadanos que se encuentran hoy observando lo que está pasando", así se expresó el director de la Policía, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, al ser consultado sobre el despliegue de agentes.

Por el caso Senasa están imputados Santiago Hazim, Eduardo Read Estrella, José Pablo Ortiz Giráldez (el gordo), Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Ada Ledesma Ubiera, Rafael Martínez Hazim y Heidi Mariela Pineda.