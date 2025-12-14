30 días sin Stephora

Para Lovely Raphael, madre de Stephora Anne-Mircie Joseph, el reloj ha cambiado su ritmo desde aquel 14 de noviembre, cada una de las 720 horas que han transcurrido han sido largas y le han hecho sentir la ausencia, el silencio y el vacío. Un recordatorio doloroso de que nunca más escuchará a su pequeña hija llamarla "mami".

Hace pocos días se conoció medidas de coerción a una parte de los involucrados. Pero la paz no ha llegado a la casa de Lovely. Por el contrario, cada día cerca de la navidad la envuelve en una profunda depresión.

El informe de educación

El informe de la Regional 08 de Educación de Santiago, que forma parte del legajo de documentos incluidos en la solicitud de medidas de coerción, el mismo se basa en cuatro informes: Informe del Distrito Educativo 08-03, informe de la comisión distrital 08-03, Informe de la unidad de orientación y psicología 08-03 y el Informe de las Instituciones Educativas Privadas de la Regional 08.

Sin embargo, en los informes no se establece como una falta sancionable que el colegio no haya cumplido con la orden departamental 09-2009, que prohíbe la excursiones a lugares como playas, ríos y piscinas y que no tuvieran los permiso de lugar.

En todos los informes las distintas instancias del Ministerio de Educación se solidarizan con el Instituto Leonardo Da Vinci y nunca se hace constar sobre ninguna investigación para saber si esta conducta era reiterativa.

Sólo en el Informe de las Instituciones Educativas Privadas de la Regional 08, en su acápite 4, establece “Recomendaciones y Compromisos (Instrumento de Monitoreo) A. Aspectos a mejorar según monitoreo: Hacer uso del protocolo para salir del centro a las actividades co-curriculares. Esto sugiere que, aunque tienen uno, su uso y/o la notificación al Distrito deben ser rigurosos aplicando el protocolo”.

En el mismo informe establece que se habían identificado riesgo en la excursión y “las medidas preventivas fueron Estar pendiente y son adultos asignados en todas las áreas."

En el expediente sólo en un informe del director distrital, donde establece que tuvo una conversación con el señor Freddy Nuñez, coordinador académico del Instituto Leonardo Da Vinci, plantea que en ese conversación “sale a relucir que dicha actividad no fue notificada al Distrito educativo con anterioridad, por lo que se socializa el protocolo vigente en relación a la autorización de salidas con los estudiantes fuera del entorno escolar”.

Stephora Anne murió durante un viaje del colegio Da Vinci, donde estudiaba.

