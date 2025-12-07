García Fermín aboga por una región unida para fortalecer talento e innovación

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, enfatizó la necesidad urgente de fortalecer la cooperación regional para potenciar el talento humano y la innovación en América Latina y el Caribe.

Sus declaraciones se dieron en ocasión del encuentro ministerial de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, celebrado recientemente en Cuernavaca, México.

En su intervención, afirmó que “la integración regional no es solo deseable, es imprescindible para convertir a América Latina y el Caribe en protagonista de la economía del conocimiento”.

El evento reunió a la Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de México, doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, así como a ministros y delegaciones de numerosos países, quienes abordaron temas clave como la movilidad académica, la transformación digital y la inclusión científica.

García Fermín subrayó que la movilidad académica debe consolidarse como política estratégica y llamó a crear un espacio regional de educación superior e investigación que permita el reconocimiento mutuo de títulos, programas conjuntos y la circulación del talento científico.

Sobre la transformación digital, insistió en que debe desarrollarse con ética, equidad y bien común, reafirmando el compromiso dominicano con la ciencia abierta y el fortalecimiento tecnológico regional.

El debate también abordó el rol de la Inteligencia Artificial. El ministro valoró la postura de Chile sobre la necesidad de marcos de gobernanza y soberanía de datos, indicando que la región debe avanzar hacia modelos tecnológicos propios y culturalmente pertinentes.

García Fermín enfatizó que “si la ciencia y la tecnología no son inclusivas, no pueden llamarse progreso”, reiterando la importancia de integrar a mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y comunidades vulnerables en los ecosistemas de innovación.

El ministro reafirmó el compromiso de República Dominicana con impulsar la cooperación regional, invertir estratégicamente en ciencia, tecnología e innovación y valorar y retener el talento humano como base de sociedades más prósperas y resilientes.

Finalmente, llamó a que “Latinoamérica y el Caribe deben atreverse a formar juntos su capital humano, a abrir la ciencia sin barreras y a construir un futuro donde el conocimiento sea motor del desarrollo”.